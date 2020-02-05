Архив ТВ2
Переправа — берег левый, берег правый
5 часов назад
2002 год. Автор: Олег Юдин.
Чрезвычайная ситуация возникла в городе Колпашево. Там из-за крайне теплой для этого времени года погоды на ледовой переправе была установлена рекордно низкая отметка пропуска транспорта — 8 тонн. Местные власти эту ситуацию называли чрезвычайной. Город мог остаться без топлива, которое завозилось с другой стороны реки. Смотрите репортаж из архива ТВ2.
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