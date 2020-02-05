Переправа — берег левый, берег правый

2002 год. Автор: Олег Юдин.





Чрезвычайная ситуация возникла в городе Колпашево. Там из-за крайне теплой для этого времени года погоды на ледовой переправе была установлена рекордно низкая отметка пропуска транспорта — 8 тонн. Местные власти эту ситуацию называли чрезвычайной. Город мог остаться без топлива, которое завозилось с другой стороны реки. Смотрите репортаж из архива ТВ2.