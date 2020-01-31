Отсрочки от армии: отменят или нет?

2005 год. Автор: Андрей Филимонов.





На встрече со студентами МГУ президент объявил, что отмены отсрочек от армии для студентов не будет. Тут же, правда, оговорившись, что дело это остается в ведении Министерства обороны. Понятно, что после массовых волнений пенсионеров власть побаивалась волнений студенческих. Но и армию дармовой рабочей силы для строительства генеральских дач пополнять надо было.





Так что какие отсрочки от армии все-таки отменят, а какие сохранят, было неясно. И понятно, что чем меньше будет отсрочек официальных, тем больше от армии будут косить неофициально.





О разнообразных традициях российских уклонистов в репортаже из архива ТВ2.