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Обмен денег и Ганнибал в Томске. 2 января в томской истории

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В сегодняшнем выпуске нашей ежедневной рубрики «Календарь томской истории» — события, которые происходили в Томске 2 января в разные годы. «Календарь» несколько лет назад начал собирать наш коллега Андрей Мурашов, но полистать его страницы интересно и сегодня:

2 января 1730 года Верховный тайный совет принял указ отправить Абрама Петрова Ганнибала — российского военного инженера — с пристойным конвоем в Томск. Сын эфиопского князя, камергер и секретарь Петра Первого был водворен в келью томского Богородице-Алексеевского монастыря, где содержался под стражей два месяца. Затем прадед Пушкина получил назначение на должность майора Тобольского гарнизона.

2 января 1907 года совет Томского университета выбрал ректором Василия Сапожникова.

2 января 1961 года в Томской области начали работать обменные пункты, где жители могли обменять деньги старого образца на новые. В СССР днем ранее началась денежная реформа. В Томске было открыто 10 обменных пунктов — в вузах, на промышленных предприятиях, в сберкассах и на городском почтамте. Газета «Красное знамя» описала ситуацию у кассы обмена денег на почтамте: «Каждому любопытно осмотреть новые деньги, подержать их в руках. «Вот какой сейчас советский рубль, — говорит студент политехнического института. — Это самая устойчивая денежная единица в мире».

В нашем ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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