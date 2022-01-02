Обмен денег и Ганнибал в Томске. 2 января в томской истории

В сегодняшнем выпуске нашей ежедневной рубрики «Календарь томской истории» — события, которые происходили в Томске 2 января в разные годы. «Календарь» несколько лет назад начал собирать наш коллега Андрей Мурашов, но полистать его страницы интересно и сегодня:

2 января 1730 года Верховный тайный совет принял указ отправить Абрама Петрова Ганнибала — российского военного инженера — с пристойным конвоем в Томск. Сын эфиопского князя, камергер и секретарь Петра Первого был водворен в келью томского Богородице-Алексеевского монастыря, где содержался под стражей два месяца. Затем прадед Пушкина получил назначение на должность майора Тобольского гарнизона.

2 января 1907 года совет Томского университета выбрал ректором Василия Сапожникова.

2 января 1961 года в Томской области начали работать обменные пункты, где жители могли обменять деньги старого образца на новые. В СССР днем ранее началась денежная реформа. В Томске было открыто 10 обменных пунктов — в вузах, на промышленных предприятиях, в сберкассах и на городском почтамте. Газета «Красное знамя» описала ситуацию у кассы обмена денег на почтамте: «Каждому любопытно осмотреть новые деньги, подержать их в руках. «Вот какой сейчас советский рубль, — говорит студент политехнического института. — Это самая устойчивая денежная единица в мире».