Надежды на возрождение Итатки

2008 год. Автор: Юлия Корнева.





Министерство обороны в 2008 году планировало продать с аукциона 20 военных городков. Первый открытый аукцион должен был пройти 8 апреля. Министерство обороны — богатейшая организация, и на ее балансе числились не только пушки с самолетами, но и обширные территории по всей России. По некоторым данным, их совокупная площадь превышала 15 миллионов гектаров.





В Томской области тоже был свой военный городок — в поселке Итатка.





Планов возрождения Итатки было много — от строительства свинокомплекса до аренды земель китайцам. Еще одну надежду в Итатке связывали со строительством "Зеленой фабрики".