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13 марта,
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Надежды на возрождение Итатки

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад

2008 год. Автор: Юлия Корнева.


Министерство обороны в 2008 году планировало продать с аукциона 20 военных городков. Первый открытый аукцион должен был пройти 8 апреля. Министерство обороны — богатейшая организация, и на ее балансе числились не только пушки с самолетами, но и обширные территории по всей России. По некоторым данным, их совокупная площадь превышала 15 миллионов гектаров.


В Томской области тоже был свой военный городок — в поселке Итатка.


Планов возрождения Итатки было много — от строительства свинокомплекса до аренды земель китайцам. Еще одну надежду в Итатке связывали со строительством "Зеленой фабрики".

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