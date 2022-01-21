Над Томском пролетела комета Галлея. И другие события 21 января в истории города

21 января 1968 года газета «Красная знамя» опубликовала приглашение посетить новый Дом Быта, что открылся рядом с кинотеатром имени Горького. Автор заметки подробно рассказывает, какие услуги могут оказать томичам на каждом этаже здания. На первом, например, можно было сдать в ремонт часы, бытовую технику и даже (!) заправить авторучку. На втором — постричься. На третьем — сделать заказ в детском ателье. На пятом — посмотреть выставленные образцы модных фасонов, чтобы зарисовать для самостоятельного пошива.
Шестой этаж обещали открыть летом: «Это — летнее кафе. Любители могут выйти на палубу-крышу, подышать свежим воздухом, полюбоваться городом с высоты многоэтажного дома». О других событиях дня расскажет рубрика «Календарь томской истории».
21 января 1910 года в небе над Томском была замечена комета Галлея, проходящая рядом с Землей один раз в 70-80 лет.
21 января 1912 года музыкальные классы томского отделения Императорского русского музыкального общества были преобразованы в первое в Сибири музыкальное училище. Сегодня его правопреемником является областной музыкальный колледж имени Эдисона Денисова.
21 января 1935 года совет народных комиссаров РСФСР принял постановление об организации при ТГУ Биологического Научно-исследовательского института — БИН. Институт создавался для разработки теоретических вопросов различных отраслей биологии. Он открылся 5 апреля в здании бывшего студенческого общежития. Теперь это третий учебный корпус университета. Первым директором БИНа стал профессор Виктор Ревердатто.
21 января 1949 года, публикуя подборку материалов о том, как жители Томской области отмечают 25-летие со дня смерти Ленина, газета «Красное знамя» сообщила, что за эту четверть века жители области приобрели более полутора миллионов экземпляров изданий работ Ленина.
Также во время Ленинских дней детский хор детдома №5 разучил для утренника «любимую песню Ильича» — «Замучен тяжелой неволей»; томский художник Корнилов закончил портрет вождя размером 1,8х1,3 метра; а в одной из школ решили организовать пионерский костер:
«В женской средней школе №1 (город Томск) 21 января проводится пионерский костер, посвященный 25-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина... К знаменательной дате пионеры этой школы художественно оформили альбом и выпустили стенную газету "Пионерская жизнь"...»
21 января 2011 года в плавательном бассейне спорткомплекса «Кедр» начались первые международные соревнования «Снежные ласты». В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов-подводников из семи стран — Франции, Испании, Монако, Таиланда, Алжира, Украины и России. Самое большое количество золотых медалей — 12 — завоевали пловцы из Новосибирской области. 7 золотых медалей достались томичам, 4 получили кемеровчане. Международные соревнования такого уровня в Томске прошли впервые.
В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!