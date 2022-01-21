Над Томском пролетела комета Галлея. И другие события 21 января в истории города

21 января 1968 года газета «Красная знамя» опубликовала приглашение посетить новый Дом Быта, что открылся рядом с кинотеатром имени Горького. Автор заметки подробно рассказывает, какие услуги могут оказать томичам на каждом этаже здания. На первом, например, можно было сдать в ремонт часы, бытовую технику и даже (!) заправить авторучку. На втором — постричься. На третьем — сделать заказ в детском ателье. На пятом — посмотреть выставленные образцы модных фасонов, чтобы зарисовать для самостоятельного пошива.

из газеты "Красное знамя" от 21 января 1968 года, Ф.Хитриневич

Автор: из газеты "Красное знамя" от 21 января 1968 года, Ф.Хитриневич

из газеты "Красное знамя" от 21 января 1968 года, Ф.Хитриневич

Автор: из газеты "Красное знамя" от 21 января 1968 года, Ф.Хитриневич

Шестой этаж обещали открыть летом: «Это — летнее кафе. Любители могут выйти на палубу-крышу, подышать свежим воздухом, полюбоваться городом с высоты многоэтажного дома». О других событиях дня расскажет рубрика «Календарь томской истории».

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