Национализация томских бань и первый выпуск врачей. 3 января в истории Томска

Сегодня «Календарь томской истории», который несколько лет назад начал собирать на ТВ2 наш коллега Андрей Мурашов, расскажет — чем запомнилось томичам 3 января в разные годы.

3 января 1894 года состоялся первый выпуск специалистов в Томском университете. Дипломы врачей получили 31 человек, в числе которых были будущие профессора — Алексей Кулябко, Павел Ломовицкий, Сергей Тимашев.

3 января 1919 года томская городская Дума постановила преобразовать ремесленное училище имени Королевых в строительное училище.

3 января 1920 года постановлением местного Ревкома началась национализация томских бань. С 4 января были установлены фиксированные государственные цены на помывку — 5 рублей с человека в общем отделении. Владельцев оставшихся частных бань власть обязала сделать в своих заведениях необходимый ремонт для последующей передачи в муниципальную собственность.

3 января 1959 года томская студия телевидения впервые показала в эфире программу местных последних известий. Это стало началом информационного телевещания в Томске.

3 января 1980 года председателем томского облисполкома избран Анатолий Высоцкий.

3 января 1991 года начала регулярно выходить газета «Томский вестник» — орган томского Горсовета. Инициатором ее издания и первым редактором стал журналист Виктор Нилов, председатель депутатской комиссии Горсовета по гласности. Несколько раз сменив собственника и периодичность выхода, «Томский Вестник» просуществовал до 2012 года включительно.