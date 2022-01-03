Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Национализация томских бань и первый выпуск врачей. 3 января в истории Томска
Архив ТВ2

Национализация томских бань и первый выпуск врачей. 3 января в истории Томска

ТВ2 ТВ2

Сегодня «Календарь томской истории», который несколько лет назад начал собирать на ТВ2 наш коллега Андрей Мурашов, расскажет — чем запомнилось томичам 3 января в разные годы.

3 января 1894 года состоялся первый выпуск специалистов в Томском университете. Дипломы врачей получили 31 человек, в числе которых были будущие профессора — Алексей Кулябко, Павел Ломовицкий, Сергей Тимашев.

3 января 1919 года томская городская Дума постановила преобразовать ремесленное училище имени Королевых в строительное училище.

3 января 1920 года постановлением местного Ревкома началась национализация томских бань. С 4 января были установлены фиксированные государственные цены на помывку — 5 рублей с человека в общем отделении. Владельцев оставшихся частных бань власть обязала сделать в своих заведениях необходимый ремонт для последующей передачи в муниципальную собственность.

3 января 1959 года томская студия телевидения впервые показала в эфире программу местных последних известий. Это стало началом информационного телевещания в Томске.

3 января 1980 года председателем томского облисполкома избран Анатолий Высоцкий.

3 января 1991 года начала регулярно выходить газета «Томский вестник» — орган томского Горсовета. Инициатором ее издания и первым редактором стал журналист Виктор Нилов, председатель депутатской комиссии Горсовета по гласности. Несколько раз сменив собственника и периодичность выхода, «Томский Вестник» просуществовал до 2012 года включительно.

В нашем ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.