Министр финансов Алексей Кудрин в Томске

2002 год. Автор: Виктория Мучник.





Главная тема — приезд правительственной делегации на заседание государственной комиссии по празднованию четырехсотлетия нашего города. Возглавлял делегацию вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.





Сразу после официальной встречи в «белом доме» Алексея Кудрина повезли в 32-ю школу. Почему именно с этого учебного заведения начиналась рабочая поездка министра финансов по нашему городу, в архивном материале ТВ2.