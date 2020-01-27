Архив ТВ2
Министр финансов Алексей Кудрин в Томске
41 минута назад
2002 год. Автор: Виктория Мучник.
Главная тема — приезд правительственной делегации на заседание государственной комиссии по празднованию четырехсотлетия нашего города. Возглавлял делегацию вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Сразу после официальной встречи в «белом доме» Алексея Кудрина повезли в 32-ю школу. Почему именно с этого учебного заведения начиналась рабочая поездка министра финансов по нашему городу, в архивном материале ТВ2.
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