Миллионный пассажир улетел из Томска в Москву бесплатно. 12 февраля в истории города

Знаете ли вы, когда в нынешнем здании «1000 мелочей» работала товарная биржа? А как можно было улететь в Москву бесплатно, да еще и с подарками? Расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

12 февраля 1914 года Томская городская дума постановила назвать здание по улице Пирогова, 10, построенное по проекту архитектора Константина Лыгина, «Домом имени Пирогова». А расположенную в нем начальную школу — «Мужским начальным училищем имени Николая Пирогова», в честь знаменитого хирурга, выступавшего за всеобщее начальное образование.

12 февраля 1922 года в здании Рабочего Дворца открылась Томская товарная биржа. Она действовала как составная часть хозяйственной системы НЭПа. Но не имела сколько-нибудь серьезного влияния на экономику. Так как совершать сделки здесь разрешалось только государственным предприятиям. Свое очень скромное существование советская биржа прекратила в 1927 году.