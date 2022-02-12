Миллионный пассажир улетел из Томска в Москву бесплатно. 12 февраля в истории города

Знаете ли вы, когда в нынешнем здании «1000 мелочей» работала товарная биржа? А как можно было улететь в Москву бесплатно, да еще и с подарками? Расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
12 февраля 1914 года Томская городская дума постановила назвать здание по улице Пирогова, 10, построенное по проекту архитектора Константина Лыгина, «Домом имени Пирогова». А расположенную в нем начальную школу — «Мужским начальным училищем имени Николая Пирогова», в честь знаменитого хирурга, выступавшего за всеобщее начальное образование.
12 февраля 1922 года в здании Рабочего Дворца открылась Томская товарная биржа. Она действовала как составная часть хозяйственной системы НЭПа. Но не имела сколько-нибудь серьезного влияния на экономику. Так как совершать сделки здесь разрешалось только государственным предприятиям. Свое очень скромное существование советская биржа прекратила в 1927 году.
12 февраля 1948 года в Томске начались гастроли Московского джаз-оркестра под руководством популярнейшего советского композитора Дмитрия Покрасса (с 1936 по 1972 Покрасс был худруком эстрадного оркестра Центрального дома культуры железнодорожников). В переполненных залах оркестр исполнял известные песни в джазовых обработках. В одной из газетных заметок по итогам этих гастролей отмечалось, что особенно сближает зрителя с джаз-оркестром — это «непосредственность, простота и искренность исполнения».
«Джаз-оркестр Дмитрия Покрасса называется железнодорожным не только по своему составу, но и по содержанию своей программы, — писала газета "Красное знамя". — Патриотические песни, музыкальные фельетоны, интермедии на политические и культурно-бытовые темы чередуются с песнями, фельетонами, интермедиями и танцевальными шутками производственного и бытового характера из жизни железнодорожников».
12 февраля 1971 года вышел указ президиума Верховного совета СССР о награждении томского манометрового завода орденом Октябрьской революции. На общезаводском митинге директор завода Александр Пушных отметил, что план 8-й пятилетки завод выполнил досрочно и изготовил сверх плана продукции более чем на 5 млн рублей.
В этот же день, 12 февраля 1971 года авиарейсом Томск-Москва вылетел миллионный пассажир, отправившийся в путь из аэропорта Богашево. Аэропорт на тот момент существовал чуть более трех лет. «Миллионершей» стала инженер-геолог Мария Балуева, летевшая в Сухуми по туристической путевке. Руководство аэропорта вернуло ей деньги за билет и вручило сувениры.