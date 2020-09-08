Микрорайон Степановка получил чистую воду

2010 год. Автор: Мария Хохлова.





Около ста домов микрорайона Cтепановка получали доступ к чистой питьевой воде. На нескольких улицах появились 22 новых колонки с артезианской водой. До этого люди пользовались скважинами, из них шла техническая вода. На строительство 6 километров водопровода из городского бюджета было выделено около 40 миллионов рублей. На открытии нового участка водовода побывала и наша съемочная группа, смотрите об этом в репортаже из архива ТВ2.