Архив ТВ2
Микрорайон Степановка получил чистую воду
5 часов назад
2010 год. Автор: Мария Хохлова.
Около ста домов микрорайона Cтепановка получали доступ к чистой питьевой воде. На нескольких улицах появились 22 новых колонки с артезианской водой. До этого люди пользовались скважинами, из них шла техническая вода. На строительство 6 километров водопровода из городского бюджета было выделено около 40 миллионов рублей. На открытии нового участка водовода побывала и наша съемочная группа, смотрите об этом в репортаже из архива ТВ2.
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