Архив ТВ2
Личный прием
4 часа назад
2002 год. Автор: Татьяна Клименко.
Любой томич имел возможность обсудить свои проблемы лично с губернатором. Раз в месяц Виктор Кресс проводил прием граждан по личным вопросам. Подробности в нашем репортаже из архива ТВ2.
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