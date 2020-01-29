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Архив ТВ2

Личный прием

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
4 часа назад
Личный прием

2002 год. Автор: Татьяна Клименко.


Любой томич имел возможность обсудить свои проблемы лично с губернатором. Раз в месяц Виктор Кресс проводил прием граждан по личным вопросам. Подробности в нашем репортаже из архива ТВ2.

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