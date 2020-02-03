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Колбаса и сосиски

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Колбаса и сосиски

2002 год. Автор: Елена Изофатова.


Виктор Кресс объезжал крупнейших сельхозпроизводителей Томского района. Первым местом губернаторской инспекции стали мясоперерабатывающие цеха свинокомплекса «Томский». Смотрите репортаж из архива ТВ2.

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