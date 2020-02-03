Архив ТВ2
Колбаса и сосиски
2 часа назад
2002 год. Автор: Елена Изофатова.
Виктор Кресс объезжал крупнейших сельхозпроизводителей Томского района. Первым местом губернаторской инспекции стали мясоперерабатывающие цеха свинокомплекса «Томский». Смотрите репортаж из архива ТВ2.
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