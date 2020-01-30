Когда верхи не могут

2005 год. Автор: Юлия Мучник.





Протесты против монетизации льгот, митинги и пикеты оживляли политическую жизнь в городе. Неспокойно было на улицах, неспокойно и в кулуарах «белого дома», где проходила очередная областная Дума. Обычное заседание сопровождалось, без преувеличения, драматическими событиями. Томская политика на фоне митинговых страстей в нашем материале из архива ТВ2.