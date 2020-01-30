Архив ТВ2
Когда верхи не могут
2 часа назад
2005 год. Автор: Юлия Мучник.
Протесты против монетизации льгот, митинги и пикеты оживляли политическую жизнь в городе. Неспокойно было на улицах, неспокойно и в кулуарах «белого дома», где проходила очередная областная Дума. Обычное заседание сопровождалось, без преувеличения, драматическими событиями. Томская политика на фоне митинговых страстей в нашем материале из архива ТВ2.
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