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Архив ТВ2

Когда верхи не могут

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
2 часа назад
Когда верхи не могут

2005 год. Автор: Юлия Мучник.


Протесты против монетизации льгот, митинги и пикеты оживляли политическую жизнь в городе. Неспокойно было на улицах, неспокойно и в кулуарах «белого дома», где проходила очередная областная Дума. Обычное заседание сопровождалось, без преувеличения, драматическими событиями. Томская политика на фоне митинговых страстей в нашем материале из архива ТВ2.

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