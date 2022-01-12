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12 января в истории Томска: зажглись первые фонари и открылось первое общество трезвости

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12 января 1928 года газета «Красное знамя» написала, что жители Томского района за два года пропили 14 тракторов. Точнее, перевели на самогон муки на 45 000 рублей:

«Только по одному Томскому району милицией за два года обнаружено 274 аппарата, вылито барды — 241 250 литров, самогона — 75 817 литров, уничтожено муки на барду 1 027 520 кг. Стоимость ее 44 954 рубля, считая по 70 копеек за пуд муки. На эту сумму можно было приобрести 1114 хороших плугов или 112 сенокосилок с жатвенными приборами, или 14 тракторов за наличный расчет».

Чем еще запомнилось томичам 12 января в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

12 января 1896 года в Томске зажгли первые 12 электрических фонарей. Они располагались на Базарной площади, улицах Миллионной, Магистратской и на Набережной реки Ушайки. Электричество было подведено и в несколько домов состоятельных томичей. Газета «Сибирский вестник» так писала об этом событии: «Первый опыт электрического освещения удался как нельзя лучше. Фонари зажжены в девять часов вечера. Эффектно освещали ночной мрак. Жаль только, что они были рано потушены, и возвращавшимся из церкви пришлось идти в темноте». В течение следующих трех месяцев на улицах Томска появилось еще 13 фонарей. Их установкой занималось технико-промышленное бюро под руководством ученого, предпринимателя, горного инженера Вячеслава Реутовского.

12 января 1902 года было открыто первое в Томске общество трезвости при попечительстве Никольской церкви под председательством протоиерея Семена Сосунова.

12 января 1939 года в Томске началось регулярное движение легковых автомобилей и такси.

12 января 1977 года решением Томского горисполкома переулок Подгорный переименован в улицу Беленца — большевика, первого председателя томского совета рабочих и солдатских депутатов.

12 января 1989 года в Томске состоялось открытие детской художественной школы № 2 по улице Красноармейской, 119.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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