12 января в истории Томска: зажглись первые фонари и открылось первое общество трезвости

12 января 1928 года газета «Красное знамя» написала, что жители Томского района за два года пропили 14 тракторов. Точнее, перевели на самогон муки на 45 000 рублей:

«Только по одному Томскому району милицией за два года обнаружено 274 аппарата, вылито барды — 241 250 литров, самогона — 75 817 литров, уничтожено муки на барду 1 027 520 кг. Стоимость ее 44 954 рубля, считая по 70 копеек за пуд муки. На эту сумму можно было приобрести 1114 хороших плугов или 112 сенокосилок с жатвенными приборами, или 14 тракторов за наличный расчет».

Чем еще запомнилось томичам 12 января в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

12 января 1896 года в Томске зажгли первые 12 электрических фонарей. Они располагались на Базарной площади, улицах Миллионной, Магистратской и на Набережной реки Ушайки. Электричество было подведено и в несколько домов состоятельных томичей. Газета «Сибирский вестник» так писала об этом событии: «Первый опыт электрического освещения удался как нельзя лучше. Фонари зажжены в девять часов вечера. Эффектно освещали ночной мрак. Жаль только, что они были рано потушены, и возвращавшимся из церкви пришлось идти в темноте». В течение следующих трех месяцев на улицах Томска появилось еще 13 фонарей. Их установкой занималось технико-промышленное бюро под руководством ученого, предпринимателя, горного инженера Вячеслава Реутовского.

12 января 1902 года было открыто первое в Томске общество трезвости при попечительстве Никольской церкви под председательством протоиерея Семена Сосунова.

12 января 1939 года в Томске началось регулярное движение легковых автомобилей и такси.

12 января 1977 года решением Томского горисполкома переулок Подгорный переименован в улицу Беленца — большевика, первого председателя томского совета рабочих и солдатских депутатов.

12 января 1989 года в Томске состоялось открытие детской художественной школы № 2 по улице Красноармейской, 119.