Клуб для томского бомонда, первый рентген и визит летчика-полярника Водопьянова. 10 января в истории Томска

10 января 1930 года группа студентов-лыжников из ТГУ отправилась из Томска в Новосибирск по Московскому тракту. Задача — доставить в Крайком комсомола рапорт комсомольской организации ТГУ о реформе вуза. В тот же день двумя десятилетиями позже начались работы по реконструкции Чернильщиковского стекольного завода «Большевик». На заводе в числе прочего готовились установить шлифовальные станки для «изящной отделки чайных стаканов, лампового стекла и пр.». Чем еще запомнилось томичам 10 января в разные года, расскажет наша рубрика «Календарь томской истории».

10 января 1864 года на Почтамтской улице открылось Томское общественное собрание — клуб для купцов, чиновников, офицеров, других представителей местного бомонда. В 1900 году оно получило свое здание, построенное на средства Евграфа Кухтерина по проекту Константина Лыгина на месте сгоревшего дома золотопромышленника Философа Горохова. Здесь проходили вечера, балы, театральные постановки. На его сцене выступали знаменитые артисты. В советские годы в здании размещались рабочий клуб, Дом Красной армии, городской театр, Гарнизонный Дом Офицеров.

10 января 1897 года газета «Сибирский вестник» сообщила, что в терапевтическую клинику профессора Александра Коркунова Императорского Томского университета поступил первый в Сибири рентгеновский аппарат для обследования больных.

10 января 1956 года в Томск приехал известный полярный летчик Михаил Водопьянов. Герой Советского союза, писатель, участвовавший в спасении челюскинцев. В Томске у него прошло 15 встреч, на которых побывали более 8000 человек.

10 января 1961 года состоялось первое представление в томском областном самодеятельном театре народного творчества. Перед зрителями выступили лучшие коллективы художественной самодеятельности области. Представление проходило на сцене областного драматического театра имени Чкалова.

10 января 1979 года Томский горисполком принял решение назвать новую улицу в Академгородке именем академика Сергея Павловича Королева.

10 января 1992 года вступил в должность главы администрации города Томска Владимир Гончар. С 21 мая 1990 года он являлся председателем томского горисполкома.

10 января 1996 года на пересечении проспектов Ленина и Фрунзе в помещении бывшей столовой ТИАСУРа открылся торговый центр Пассаж.