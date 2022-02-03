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  3. Как в Томске отметили 100-летие со дня смерти Пушкина. 3 февраля в истории города
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Как в Томске отметили 100-летие со дня смерти Пушкина. 3 февраля в истории города

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3 февраля 1948 года областная газета «Красное знамя» сообщила, что на городском ипподроме (нынче на этом месте стоит Дворец Зрелищ и Спорта) планируются испытания рысаков — нового племенного колхозного молодняка: «Много лошадей прибудет из колхозов «Северное сияние» Бакчарского района, «Смерть капиталу» Кожевниковского района. Всего в испытаниях будут участвовать 70 лошадей».

Автор:  из фондов ТОКМ
Томский ипподром
Автор:  из фондов ТОКМ
Томский ипподром

Чем еще запомнилось 3 февраля томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

3 февраля 1937 года постановлением президиума томского горсовета Центральной городской библиотеке присвоено имя Александра Пушкина. В том году в СССР очень широко отмечалось 100-летие со дня гибели поэта. Его имя присваивалось колхозам, пароходам, улицам и паркам. В Томске имя Пушкина с этого дня стала носить и школа №1.

3 февраля 1949 года в концертном зале томской областной филармонии начались гастрольные концерты прославленного коллектива — Государственного русского народного хора имени Пятницкого. Хор из 170 человек исполнил для томичей старинные русские песни, частушки, песни советских композиторов. В Томске артисты дали 4 концерта.

3 февраля 1983 года на улице Красноармейской, 68 открылась поликлиника профилактических осмотров. Она создавалась на базе смотрового кабинета городской санэпидстанции. Основной задачей новой поликлиники было проведение медицинских осмотров граждан декретированных профессий. С годами поликлиника расширяла и перечень услуг, и категории обслуживаемых пациентов. Она первой из медицинских учреждений Томска перешла на хозрасчет.

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