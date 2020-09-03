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Как Томск пять лет назад вспоминал Беслан

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Как Томск пять лет назад вспоминал Беслан

2009 год. Автор: Юлия Корнева.


Пять лет назад в небольшом городе, тогда еще мало кому известном - Беслане произошла трагедия, потрясшая весь мир. 1 сентября во время праздничной линейки, террористы захватили школу. 3 сентября в школе, где к тому времени уже третьи сутки удерживали заложников прогремел взрыв и начался штурм. Тогда погибли 330 человек, из них 186 детей. В Томске на площади Новособорной уже в пятый раз проходила акция "Без слов". Без слов, потому что никакими словами - не выразить ту трагедию.

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