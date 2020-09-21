Как «инкассаторы» ограбили банк в 2006 году

2006 год. Автор: Максим Воронин.





В Томске в 2006 году было совершено самое дерзкое в истории города ограбление банка. Двое мужчин, переодевшись в форму инкассаторов, украли крупную сумму денег из «Сибакадембанка». За несколько минут до прихода настоящих инкассаторов кассир отдала переодетым в форму инкассаторов грабителям почти четыре миллиона рублей. Через минуту в центральном офисе банка появились настоящие работники «Россинкасс», но к этому времени преступники уже скрылись.





Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупных размерах». Над раскрытием преступления работали оперативники уголовного розыска, отдела по борьбе с экономическими преступлениями и отдела по борьбе с организованной преступностью. Рассматривалось несколько рабочих версий. Круг подозреваемых был очень большой — в том числе работники банка и сотрудники инкассации.





А у тех, кто хранил свои кровные в томских банках, возникал неизбежный вопрос, насколько вообще надежна система защиты томских банков. Смотрите об этом в репортаже из архива ТВ2.