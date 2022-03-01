Из Томска в Красноярск — без пересадки. 1 марта в истории города

О событиях 1 марта других лет расскажет наш «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

1 марта 1932 года в Томске начато строительство фабрики карандашной дощечки на базе бывшей писчебумажной фабрики Гороховых.

1 марта 1950 года в местной прессе опубликовано сообщение правительства о снижении цен на ряд товаров на 20-30%.

1 марта 1959 года состоялись выборы в Верховный совет РСФСР. Депутатом от Томска стал ректор Томского политехнического института Александр Воробьев.

1 марта 1964 года открыто регулярное беспересадочное пассажирское сообщение Томск-Красноярск на самолетах Ил-14.

«Продолжительность полета 2 часа 15 минут с посадкой в Ачинске, — писала газета "Красное знамя". — Стоимость билета до Красноярска — 12 руб., до Ачинска — 10 руб.»