Из обращения начали изымать крупные купюры образца 1961 года. 23 января в истории Томска

23 января 1972 года газета «Красное знамя» познакомила томичей с первыми участниками смотра-конкурса карикатур самодеятельных художников «Веселый вернисаж». К примеру, инженер НИИКП Нина Жидких написала: «Уважаемая редакция. Пишу и рисую — как могу — по просьбе жителей 4-го микрорайона г. Томска. Каждое утро к нам приходит автобус-экспресс, а уходит он уже экс-прессом. Нетрудно догадаться, от какого пресса трещит металлическая обшивка...».

Итоги конкурса редакция обещала подвести в конце 1972 года. Чем еще запомнилось 23 января томичам в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

23 января 1881 года в Томске открылись две воскресные общеобразовательные школы для взрослых. Мужская и женская. В них преподавали русский язык, арифметику, чтение, для женщин еще и навыки кройки и шитья. Эти школы были созданы, как отмечалось, в память об основании императорского томского университета.

23 января 1922 года газета Красное знамя писала, что в ходе массового переселения горожан в более хорошие квартиры и комнаты, только за последний месяц свои жилищные условия улучшили 123 рабочих семьи, 208 семей служащих, 70 семей красноармейцев и 316 учащихся. Советская власть продолжала реквизировать жилье и имущество у зажиточных томичей.

23 января 1986 года создан томский научно-исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности — ТомскНИПИнефть. Он осуществлял полный цикл научных и проектных работ для объединения Томскнефть. К концу ХХ века перечень и география выполняемых работ существенно расширились. Так, при участии этого института, в конце 90-х годов была сформирована газовая программа Томской области, прокладывался газопровод в сейсмоопасной зоне Камчатского полуострова, проводились глубокие исследования возможных месторождений полезных ископаемых в различных регионах Сибири и Дальнего Востока.

23 января 1991 года по всей стране началось изъятие из обращения 50- и 100-рублевых купюр образца 1961 года. И — замена их на новые. В томских сберкассах выстроились огромные очереди. На обмен давалось всего три дня. И это вызывало у населения панику. От сердечного приступа скончалась томичка, которая принесла на обмен 10 тысяч рублей и узнала, что имеет право обменять только 200 рублей. Впоследствии срок обмена продлили на месяц.