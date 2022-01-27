Иосиф Кобзон спел в Томске. 27 января в истории города

27 января 1910 года газета «Сибирская жизнь» напечатала объявление, что профессор технологического института Борис Вейнберг в скором времени собирается устроить «поднятие посредством змеев метеорологических инструментов для производства наблюдений». К опытам приглашались все заинтересованные студенты. О том, что еще произошло в этот день в разные годы в Томске, расскажет «Календарь томской истории».

27 января 1914 года на станции Томск-I начал действовать первый в городе телефон-автомат. Аппарат привезли из Петербурга. Чтобы поговорить по нему три минуты, надо было опустить в него 10-копеечную серебряную монету.

27 января 1967 года в Томске впервые выступал Иосиф Кобзон. Молодой эстрадный певец исполнил песни советских и зарубежных авторов. Прозвучала и сделавшая его знаменитым песня «А у нас во дворе...».