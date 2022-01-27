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Иосиф Кобзон спел в Томске. 27 января в истории города

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27 января 1910 года газета «Сибирская жизнь» напечатала объявление, что профессор технологического института Борис Вейнберг в скором времени собирается устроить «поднятие посредством змеев метеорологических инструментов для производства наблюдений». К опытам приглашались все заинтересованные студенты. О том, что еще произошло в этот день в разные годы в Томске, расскажет «Календарь томской истории».

27 января 1914 года на станции Томск-I начал действовать первый в городе телефон-автомат. Аппарат привезли из Петербурга. Чтобы поговорить по нему три минуты, надо было опустить в него 10-копеечную серебряную монету.

27 января 1967 года в Томске впервые выступал Иосиф Кобзон. Молодой эстрадный певец исполнил песни советских и зарубежных авторов. Прозвучала и сделавшая его знаменитым песня «А у нас во дворе...».

Автор:  «Красное знамя»
Автор:  «Красное знамя»

«Певцу порой не хватает красок, ему немало надо еще продумать и прочувствовать, чтобы сделать своими, скажем, песни на слова Есенина, — пишет о выступлении Кобзона С.Сапожникова в газете «Красное знамя». — Надо найти ему и свои песни о любви. Хорошо, что И.Кобзон скуп в движении (подтанцовывать, а иногда и просто танцевать, вместо того, чтобы петь, стало на эстраде уже штампом). Но поиски выразительного жеста, пожалуй, не были бы лишними».

27 января 2003 года в России состоялась первая телеконференция между иностранным дипломатом и местными региональными журналистами. Телемост связал посольство США в Москве и администрацию Томской области. Американский посол Александр Вершбоу ответил на вопросы томских журналистов. Последних интересовало мнение посла о различных международных событиях, об охране ядерных объектов, а также личная жизнь дипломата и его семьи в Москве.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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