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Архив ТВ2

Игры патриотов

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
1 час назад
Игры патриотов

2006 год. Автор: Галина Воронина.


В 2006 году в Томске исполнялось пятнадцать лет «Росто» (Российской оборонно-спортивной технической организации).


Этот праздник в Томске называли днем патриота. У Дворца спорта партия «Единая Россия» устраивала праздник для молодежи. Однако у собравшихся не получалось единого мнения как по поводу формы этого мероприятия, так и по его наполнению. Поэтому все происходящее одним участникам представлялось как молодежное гулянье, другими воспринималось как подобие торжественной линейки, третьи же видели в этом пиар и идеологическую обработку.


Все отзывы о произошедшем собрали наши корреспонденты. Смотрите об этом в сюжете из архива ТВ2.

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