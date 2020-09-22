Игры патриотов

2006 год. Автор: Галина Воронина.





В 2006 году в Томске исполнялось пятнадцать лет «Росто» (Российской оборонно-спортивной технической организации).





Этот праздник в Томске называли днем патриота. У Дворца спорта партия «Единая Россия» устраивала праздник для молодежи. Однако у собравшихся не получалось единого мнения как по поводу формы этого мероприятия, так и по его наполнению. Поэтому все происходящее одним участникам представлялось как молодежное гулянье, другими воспринималось как подобие торжественной линейки, третьи же видели в этом пиар и идеологическую обработку.





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