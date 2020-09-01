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Архив ТВ2

И шестилетки пошли в школу

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
3 часа назад
И шестилетки пошли в школу

2006 год. автор: Дубровская Ольга.


В 2006 году 1 сентября в школу отправились и дошколята. Новая группа для шестилеток открывалась в 12-й школе. Стало ли это началом решения проблемы с детскими садами в Томске? Напоминаем, чиновники от образования планировали открывать дошкольные группы в тех школах, где сократилось количество учеников. 27 малышей пришли на свою первую торжественную линейку.


Подробности в репортаже наших корреспондентов из архива ТВ2.

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