И шестилетки пошли в школу

2006 год. автор: Дубровская Ольга.





В 2006 году 1 сентября в школу отправились и дошколята. Новая группа для шестилеток открывалась в 12-й школе. Стало ли это началом решения проблемы с детскими садами в Томске? Напоминаем, чиновники от образования планировали открывать дошкольные группы в тех школах, где сократилось количество учеников. 27 малышей пришли на свою первую торжественную линейку.





Подробности в репортаже наших корреспондентов из архива ТВ2.