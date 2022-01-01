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Архив ТВ2

Хлебный ажиотаж, открытие партархива и запуск телебашни. 1 января в истории Томска

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В архивах ТВ2 хранится много ценного. Например, «Календарь томской истории», который в течение долгого времени кропотливо собирал журналист Андрей Мурашов. Полистать его страницы интересно и сегодня. Какими событиями запомнилось 1 января в жизни Томска на протяжении ХХ столетия? Показываем и рассказываем:

1 января 1913 года указом Святейшего Синода епископом Томским и Алтайским назначен преосвященный Мефодий — Маврикий Герасимов, уроженец Томской губернии, выпускник томских Духовного училища и Духовной семинарии, казанской Духовной академии. Мефодий активно выступал за трезвый образ жизни — при его участии создавались школы трезвости и лечебницы для алкоголиков. Епископ покровительствовал и поддерживал монархистов. В августе 1914 года получил назначение на место епископа Оренбургского и Тургайского.

1 января 1922 года Высшая музыкальная школа Сибири преобразована в Томский государственный музыкальный техникум.

1 января 1935 года в Томске, как и по всей стране, отменена карточная система, введенная в 1929 году. И начата свободная продажа хлеба, муки и крупы по ценам выше карточных, но ниже коммерческих. В первый день торговли было продано рекордное для Томска количество хлебобулочных изделий — 128 тонн. Очереди в магазинах не исчезали в течение всего дня. Хлеб приходилось завозить по нескольку раз.

1 января 1946 года начал работу областной партийный архив при обкоме КПСС. Архив стал не только хранилищем ценной информации, но и научно-исследовательским учреждением, одним из центров историко-партийных исследований. В 1991 году на базе партийного архива был образован Центр документации новейшей истории Томской области.

1 января 1969 года вступила в строй действующих томская 180-метровая телебашня. На ней был установлен новый УКВ-передающий комплекс, позволивший не только улучшить качество телевизионного вещания в Томске, но и увеличить до 90 км радиус уверенного приема сигнала. Телевидение пришло к жителям Кожевниковского и Шегарского районов, а также южных сел Кривошеинского и Бакчарского районов. С 10 января началась ретрансляция программ радиостанции Маяк.

1 января 1984 года по распоряжению Совета министров СССР создан НИИ Физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Академии Наук СССР. Институт создавался на базе отдела физики твердого тела и материаловедения Института оптики атмосферы. Директором института был назначен член-корреспондент Академии наук СССР Виктор Панин.

По официальным данным на 1 января 1999 года в Томске насчитывалось 83 303 автомобиля. В том числе индивидуальных — 74 345. Протяженность улиц, проездов, набережных — 505 км. В том числе замощенных — 405 км. С усовершенствованным асфальтовым покрытием — 334 км. В городе 56 железнодорожных переездов через автомобильные дороги, светофоров — 950, дорожных знаков — 6000.

В нашем ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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