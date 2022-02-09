Эпидемия сыпного тифа в Томске и находки времен неолита в Нарыме. 9 февраля в истории города

Томичей косила эпидемия тифа, подорожали спички, а Томский химфармзавод запустил в производство эмбриональную мазь для заживления ран и ожогов. О событиях 9 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.

9 февраля 1920 года местная пресса писала об эпидемии сыпного тифа в Томске. Для борьбы с заболеванием красные учредили чрезвычайную комиссию — Чекатиф. За пару недель февраля санконтролеры от горздравотдела обследовали почти 4000 томских квартир, выявили 2,5 сотни «тифозников». Правда, изолировать их не вышло — в городе не было свободных койко-мест. Подробнее об эпидемии почитать можно здесь.

9 февраля 1922 года стало известно, что фабрика «Сибирь» закупила за границей машину-автомат и щепальные ножи для производства спичек за 60 тысяч рублей и рассрочкой платежа на три года. В тот же день фабрика объявила о повышении цен на спички из-за повышения ж/д тарифов. Для томичей цена оставалась прежней, для иногородних поднялась до 12 рублей 20 копеек за ящик. 9 февраля 1944 года Томский химфармзавод публично заявил об освоении производства новой эмбриональной мази профессора Гольдберга:

«Мазь готовится из эмбрионов животных, получаемых с Томского мясокомбината. Отпуск мази будет проводиться только лечебным учреждениям (больницам, поликлиникам, здравпунктам и т. п.) для лечения огнестрельных, бытовых и профессиональных ранений, а также язв различной природы, в особенности язв на почве химических и термических ожогов, отморожений и др.)».

Подробнее о томских инновациях военного времени можно почитать здесь.

Автор: ТВ2 Страница из врачебного журнала госпиталя № 2483, в котором рукой профессора Ходкевича сделана запись о ходе одной операции в районе трахеи и пометкой «наложена повязка с мазью Гольдберга». Автор: ТВ2 Страница из врачебного журнала госпиталя № 2483, в котором рукой профессора Ходкевича сделана запись о ходе одной операции в районе трахеи и пометкой «наложена повязка с мазью Гольдберга».

9 февраля 1958 года в Томске с гастролями выступала пианистка Мария Юдина, поклонником исполнительского таланта которой был Иосиф Сталин. Из-за православных убеждений и симпатий к современной западной музыке (в том числе, Игорю Стравинскому) Мария Юдина регулярно подвергалась прессингу. После того, как в 1960 году на одном из концертов она, вызванная на бис, прочла стихи Бориса Пастернака, ей запретили концертную деятельность сроком на пять лет. Ну, а в Томске двумя годами ранее игра «выдающейся советской пианистки» заслужила очень много благосклонных отзывов в прессе: «Искусство ее игры вызывает большой интерес у любителей музыки...».

9 февраля 1962 года в газете «Красное знамя» опубликовали заметку о находке времен неолита в нарымском селе Лавровка, что в верховьях реки Чижапка. Местный житель Степан Неизвестных прислал оттуда небольшую посылку в Томский областной краеведческий музей.

«При осмотре присланных вещей установлено, — сообщает газета, — что найдены памятники материальной культуры древнего человека эпохи неолита, жившего на территории нашей области около 6-7 тысяч лет тому назад. Находка представляет собой каменные скребки и наконечники из крепкой кремнистой горной породы. Вместе с отдельными орудиями труда имеются и «сколы» кремня, оставшиеся при выделке каменных изделий... До сих пор мы знаем неолитические находки лишь в районе Томска и низовьев р. Томь».

Автор: "Красное знамя" Проект нового книгохранилища НБ ТГУ Автор: "Красное знамя" Проект нового книгохранилища НБ ТГУ

9 февраля 1969 года пресса сообщила, что забита первая свая под фундамент нового книгохранилища научной библиотеки ТГУ:

«Здание высотой более 40 метров решено в сборном железобетонном каркасе со стенами из керамзитобетонных панелей. Для этого здания потребовались особые железобетонные сваи длиной 19 метров. Такие сваи забиваются в Томске впервые».

В новом корпусе были запроектированы четыре читальных зала по 200 мест. Книгохранилище увеличивалось более чем на 3 миллиона томов.