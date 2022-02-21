Экс-президент СССР Михаил Горбачев встретился в Томске со сторонниками. 21 февраля в истории города

В этот день в Томске арестовали человека, который спровоцировал трагический конфликт между Керенским и Корниловым в августе 1917 года. А еще в город приехал экс-президент СССР, чтобы обсудить создание новой партии. Подробнее об этих и других событиях расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
21 февраля 1899 года в Томске вышел первый номер иллюстрированного журнала на русском и французском языках «Дорожник по Сибири и Азиатским владениям России». Редактором и издателем которого был Всеволод Долгоруков. Кроме описания дорог и городов в журнале можно было прочесть стихи и прозу, публицистику и мемуары. Он был рассчитан на путешествующих по новой сибирской железной дороге. И содержал разнообразные полезные сведения и рекламу. В 1901 году издатель переименовал журнал в «Сибирский наблюдатель». В 1905 году — в «Сибирские отголоски», еженедельное иллюстрированное издание, преобразованное в 1907 году в газету.
21 февраля 1930 года арестован сосланный в Томск и работавший здесь преподавателем курсов иностранных языков Владимир Львов, бывший член Временного правительства, обер-прокурор Священного синода. Он был обвинен в причастности к антисоветской группировке бывших белых офицеров. Львов скончался в больнице томского изолятора спецназначения от «упадка сердечной деятельности». Через 10 дней после смерти дело по обвинению Львова было прекращено — за отсутствием состава преступления.
21 февраля 1958 года в Томске по улице Советской, 55 открылась баня №3. Ее пропускная способность составляла 95 человек в час. Имелись 16 душевых и 2 ванных номера. При бане работали парикмахерская и буфеты.
21 февраля 1972 года открылся самый большой на тот момент в Томске Дом быта. Он был выстроен на пересечении улиц Красноармейской и Усова. В четырехэтажном здании из стекла и бетона на 4500 квадратных метров площадей разместились подразделения всех имевшихся тогда в городе предприятий бытовых услуг.
«Второй этаж — хозяйство завода «Рембыттехника» и городского комбината бытовых услуг. Студия грамзаписи.
— Какие услуги можете оказать? — спрашиваю у Александра Быкова.
— Какие хотите, — отвечает он. — Можете записать свой голос, эстрадную песню, поздравить родных, знакомых и друзей на художественной почтовой открытке или на открытке с видами города Томска. Многие записывают музыку на магнитофонную ленту».
21 февраля 2000 года в Томск по приглашению местных социал-демократов прибыл экс-президент СССР Михаил Горбачев. Он провел совещание со сторонниками создаваемой им новой социал-демократической партии. Встретился с губернатором области, мэром Томска, студентами и журналистами, совершил экскурсию по городу. В тот же день Михаил Горбачев стал гостем программы «Час Пик» на ТВ2. Предлагаем вашему вниманию запись этого эфира. И несколько цитат из этого разговора.
Про работу с информацией:
«...Когда я стал генсеком, я сам старался войти в контакт с людьми. Вот то, что считали — Горбачев тут популистские методы (использует); из машины вышел, чтобы показаться, чтобы засняли — чепуха. Мне надо было услышать людей, и вы знаете, сколько я услышал от них? И самое главное, я ездил после съезда ХХVII, и такая была надежда, что дело меняется, после пленумов важных, а мне говорят: «Ничего, Михал Сергеич, бюрократы не меняют. Они говорят — пережили Хрущева, пережили Косыгина, переживем и вашего любимца Горбачева. Мы здесь навсегда, имейте в виду». Это был очень серьезный сигнал. Номенклатура уже на рубеже 86-87 года начала тормозить и палки в колеса вставлять».
Про борьбу с коррупцией:
(Вопрос) Вы говорили о борьбе с коррупцией. Но чтобы эта самая борьба с коррупцией была успешной, надо чтобы все перед законом были равны. Как, в этой связи, вы расцениваете первый закон Путина в роли исполняющего обязанности о пожизненном иммунитете Ельцина и всех членов его семьи от уголовной ответственности?
(Ответ) Я сказал уже свое мнение, меня спрашивали и в России, и за рубежом — в этой части я вижу нарушение Конституции. Если человек совершил противозаконную вещь, он должен отвечать по закону. В каком плане — в политическом, в гражданском, уголовном — но он должен отвечать, если совершил. Другое дело, что позаботиться о президенте — в данном случае, не только о Ельцине, а чтобы так и было, доживал свой век — это вообще правило во всех государствах. Даже в самых маленьких.
Про выборы 2000 года:
(Вопрос) Предстоящие выборы президента — это будут выборы Путина, или будут какие-то еще другие варианты?
(Ответ) Я два года выступал и настойчиво рекомендовал Примакова. И как думские выборы проводились — вы знаете, к чему это привело — тоже знаете. И появились такие колебания у Примакова, что он сошел с дистанции. Это плохо. Я вообще критическое отношение имею к этому, и с ним беседовал. Потому что это серьезный человек и на эти четыре года — переходные, когда подойдет новое поколение людей кадровое, он бы нужен был. Сейчас ситуация с его уходом вроде бы безальтернативная. Потому что другие люди пробуют свои силы — заявить себя на будущее, может, пробуют. И получается, что выбор между коммунистами и Путиным.
Наверное, выиграет Путин. Независимо даже от того, будет ли он нам излагать программу. Пока (люди) решат — эти все надоели, хоть его посмотрим, что к чему. Я могу сказать, что Владимир Владимирович человек серьезный. Умный. Сдержанный. Целеустремленный. Но опыта ему не достает. Вот как он будет подходить к формированию команды — сразу станет ясно, и какую он политику собирается (проводить), и что он будет (делать) — тянуть эту телегу старую, или все-таки упор сделает на социал-демократические подходы.
Про репрессии:
«…Целые папки документов, которые показали невиновность многих людей, которые были через какие-то процессы осуждены — в том числе, и выдающиеся деятели, соратники Ленина, кто был уничтожен, и тысячи людей рядовых, простых, кто за какой-то анекдот распрощались с жизнью... Это страшно — видеть эти документы с резолюциями. Мы анализировали, кто сколько резолюций наложил — первое место Молотов занимал. Личные резолюции «расстрелять». Сталин на втором, кажется, месте. Личные резолюции! Там говорят — он не знал... Да нет! На делах, на материалах, касающихся членов ЦК, многих тех, кто влиял, определял — стоят, как правило, четыре (подписи), а потом остальные присоединялись: Сталин, Ворошилов, Жданов, Молотов и другие... Я читал многие дела лично. И поэтому до конца довел (процесс по реабилитации)... Миллионы людей были затронуты, так или иначе... Это такое неуважение к народу, который поддержал революцию, пошел за большевиками, надеялся, перенес все тяготы, страну такую создал... Это может быть самое важное решение — восстановить веру людей, в то, что власть народной будет. Что она будет беречь достоинство людей. Это сделали, но появилось другое теперь. Я должен сказать — эта тема не закрытая. То, что людей не слушают; то, что их пытаются за счет новых технологий на выборах обдурить, заморочить голову; опять отодвинуть от власти, чтобы они не контролировали; пресса опять берется под цензуру, в том числе и региональная пресса — опять народ «где-то там», опять ему роль «винтика» (отведена), опять его пасут пастухи. Не сможем мы так обустроить страну. Надо уважать человека».