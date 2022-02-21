Экс-президент СССР Михаил Горбачев встретился в Томске со сторонниками. 21 февраля в истории города

В этот день в Томске арестовали человека, который спровоцировал трагический конфликт между Керенским и Корниловым в августе 1917 года. А еще в город приехал экс-президент СССР, чтобы обсудить создание новой партии. Подробнее об этих и других событиях расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

21 февраля 1899 года в Томске вышел первый номер иллюстрированного журнала на русском и французском языках «Дорожник по Сибири и Азиатским владениям России». Редактором и издателем которого был Всеволод Долгоруков. Кроме описания дорог и городов в журнале можно было прочесть стихи и прозу, публицистику и мемуары. Он был рассчитан на путешествующих по новой сибирской железной дороге. И содержал разнообразные полезные сведения и рекламу. В 1901 году издатель переименовал журнал в «Сибирский наблюдатель». В 1905 году — в «Сибирские отголоски», еженедельное иллюстрированное издание, преобразованное в 1907 году в газету.

21 февраля 1930 года арестован сосланный в Томск и работавший здесь преподавателем курсов иностранных языков Владимир Львов, бывший член Временного правительства, обер-прокурор Священного синода. Он был обвинен в причастности к антисоветской группировке бывших белых офицеров. Львов скончался в больнице томского изолятора спецназначения от «упадка сердечной деятельности». Через 10 дней после смерти дело по обвинению Львова было прекращено — за отсутствием состава преступления.