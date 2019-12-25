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25 декабря,
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Архив ТВ2

Экономические итоги нулевых

Олег Мутовкин
Олег Мутовкин
57 минут назад
Экономические итоги нулевых

2010 год. Авторы: Ольга Дубровская и Андрей Филимонов.


Отметивший свое 400-летие Томск на протяжении нулевых пытался вырваться из провинциальной колеи. В свое время город оказался в транспортном тупике — нас обошел Транссиб — и соседний Новосибирск неизменно претендовал на роль сибирской столицы. То и дело возобновлялись слухи о том, что не ровен час губернию у нас отменят, создадут некие агломерации и объединят Томск с соседними большими городами. Но все эти 10 лет Томск мужественно пытался обмануть судьбу и вырваться из провинциального тупика..


В «белом доме» доблестно придумывали золотые проекты, хотели превратить Томск в город-форум и центр инноваций, привлечь внимание федерального центра к нашим природным богатствам и в то же время сохранить своеобразие Томска — его многострадальные деревянные памятники и университетский дух.


Что удалось сохранить и преумножить, а что мы потеряли за 10 лет. Об этом в архивном сюжете ТВ2.

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