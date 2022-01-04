Дворец пионеров и макаронная фабрика. 4 января в истории Томска

Сегодня наша ежедневная рубрика «Календарь томской истории» расскажет, что произошло 4 января в жизни Томска в разные годы.

4 января 1919 года состоялось торжественное открытие томского отделения Московского кооперативного банка.

4 января 1933 года газета «Красное знамя» сообщила, что в Томске, в здании бывшей Богоявленской церкви на Базарной площади вошли в строй действующих обувная и макаронная фабрики.

4 января 1967 года создан трест Томскжилстрой, занимающийся жилищным, гражданским и промышленным строительством, производством стройматериалов.

4 января 1980 года сдано в эксплуатацию здание томского Дворца пионеров по улице Вершинина, 17. Открытие состоялось 8 февраля этого же года.