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Дворец пионеров и макаронная фабрика. 4 января в истории Томска

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Сегодня наша ежедневная рубрика «Календарь томской истории» расскажет, что произошло 4 января в жизни Томска в разные годы. 

4 января 1919 года состоялось торжественное открытие томского отделения Московского кооперативного банка.

4 января 1933 года газета «Красное знамя» сообщила, что в Томске, в здании бывшей Богоявленской церкви на Базарной площади вошли в строй действующих обувная и макаронная фабрики.

4 января 1967 года создан трест Томскжилстрой, занимающийся жилищным, гражданским и промышленным строительством, производством стройматериалов.

4 января 1980 года сдано в эксплуатацию здание томского Дворца пионеров по улице Вершинина, 17. Открытие состоялось 8 февраля этого же года.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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