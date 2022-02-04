Дмитрий Менделеев стал почетным членом томского технологического института. 4 февраля в истории Томска

4 февраля 1927 года газета «Красное знамя» в рубрике «Судебный дневник» опубликовала заметку «Пиво без акциза»: «Арендатор пивоваренного завода Крюгер и его управляющий Молчанов попали на скамью подсудимых за выпуск с завода 834 ведра без оплаты акциза в сумме 1423 рубля. Нарсуд 5-го участка приговорил взыскать с Крюгера в принудительном порядке 1000 рублей, а остальные 423 рубля с его компаньонов — Молчанова, Чернова, Тимофеева и братьев Деевых». Чем еще запомнился этот февральский день, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
4 февраля 1904 года совет Томского технологического института избрал первым почетным членом ТТИ знаменитого русского ученого, управляющего палатой мер и весов, тайного советника Дмитрия Менделеева — в связи с его 70-летием. Это решение было утверждено министром просвещения России.
4 февраля 1967 года ЦК ВЛКСМ объявил мероприятия по обустройству нефтяных и газовых месторождений Томской области «ударной комсомольской стройкой».
4 февраля 1975 года в томском Дворце Зрелищ и Спорта открылась IV зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая». Алую ленту на входе разрезали председатель правления Союза художников РСФСР народный художник Гелий Коржев и первый секретарь томского обкома КПСС Егор Лигачев. На выставке было представлено 457 живописных работ, 131 графическая, 89 скульптур, плакаты, работы дизайнеров — всего почти 1500 экспонатов. Из них 162 работы томичей. Вся экспозиция была разделена на несколько групп: «Хлеб Сибири», «Нефть и газ Сибири», «Энергетика Сибири», «Индустрия Сибири». За 20 дней работы выставку посетили более 100 тысяч томичей и жителей области.
«В залах выставки установлено 46 «снопсветов», 70 софитов, 840 тысячеваттных ламп, — пишет «Красное знамя». — Торжественный портал, которым открывается экспозиция выставки, состоит из 1856 различных деталей. Его общеий вес — 42 тонны».
4 февраля 1978 года торжественно открыли новое здание Томского областного драматического театра. К открытию приурочили премьеру спектакля «Соленая Падь» в постановке главного режиссера театра Феликса Григорьяна.