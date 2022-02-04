Дмитрий Менделеев стал почетным членом томского технологического института. 4 февраля в истории Томска

4 февраля 1927 года газета «Красное знамя» в рубрике «Судебный дневник» опубликовала заметку «Пиво без акциза»: «Арендатор пивоваренного завода Крюгер и его управляющий Молчанов попали на скамью подсудимых за выпуск с завода 834 ведра без оплаты акциза в сумме 1423 рубля. Нарсуд 5-го участка приговорил взыскать с Крюгера в принудительном порядке 1000 рублей, а остальные 423 рубля с его компаньонов — Молчанова, Чернова, Тимофеева и братьев Деевых». Чем еще запомнился этот февральский день, расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

4 февраля 1904 года совет Томского технологического института избрал первым почетным членом ТТИ знаменитого русского ученого, управляющего палатой мер и весов, тайного советника Дмитрия Менделеева — в связи с его 70-летием. Это решение было утверждено министром просвещения России.

4 февраля 1967 года ЦК ВЛКСМ объявил мероприятия по обустройству нефтяных и газовых месторождений Томской области «ударной комсомольской стройкой».