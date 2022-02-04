Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Дмитрий Менделеев стал почетным членом томского технологического института. 4 февраля в истории Томска
Архив ТВ2

Дмитрий Менделеев стал почетным членом томского технологического института. 4 февраля в истории Томска

ТВ2 ТВ2

4 февраля 1927 года газета «Красное знамя» в рубрике «Судебный дневник» опубликовала заметку «Пиво без акциза»: «Арендатор пивоваренного завода Крюгер и его управляющий Молчанов попали на скамью подсудимых за выпуск с завода 834 ведра без оплаты акциза в сумме 1423 рубля. Нарсуд 5-го участка приговорил взыскать с Крюгера в принудительном порядке 1000 рублей, а остальные 423 рубля с его компаньонов — Молчанова, Чернова, Тимофеева и братьев Деевых». Чем еще запомнился этот февральский день, расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК

4 февраля 1904 года совет Томского технологического института избрал первым почетным членом ТТИ знаменитого русского ученого, управляющего палатой мер и весов, тайного советника Дмитрия Менделеева — в связи с его 70-летием. Это решение было утверждено министром просвещения России.

4 февраля 1967 года ЦК ВЛКСМ объявил мероприятия по обустройству нефтяных и газовых месторождений Томской области «ударной комсомольской стройкой».

Автор:  из газеты "Красное знамя"
Автор:  из газеты "Красное знамя"

4 февраля 1975 года в томском Дворце Зрелищ и Спорта открылась IV зональная художественная выставка «Сибирь социалистическая». Алую ленту на входе разрезали председатель правления Союза художников РСФСР народный художник Гелий Коржев и первый секретарь томского обкома КПСС Егор Лигачев. На выставке было представлено 457 живописных работ, 131 графическая, 89 скульптур, плакаты, работы дизайнеров — всего почти 1500 экспонатов. Из них 162 работы томичей. Вся экспозиция была разделена на несколько групп: «Хлеб Сибири», «Нефть и газ Сибири», «Энергетика Сибири», «Индустрия Сибири». За 20 дней работы выставку посетили более 100 тысяч томичей и жителей области.

«В залах выставки установлено 46 «снопсветов», 70 софитов, 840 тысячеваттных ламп, — пишет «Красное знамя». — Торжественный портал, которым открывается экспозиция выставки, состоит из 1856 различных деталей. Его общеий вес — 42 тонны».

4 февраля 1978 года торжественно открыли новое здание Томского областного драматического театра. К открытию приурочили премьеру спектакля «Соленая Падь» в постановке главного режиссера театра Феликса Григорьяна.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.