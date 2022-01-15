Чапаев в Томске и другие события 15 января

«В полдень три пожарные машины выстроились у здания райисполкома. На посту остался только дежурный караул. Он готов был выехать на тушение пожара. Но с одной оговоркой — если это будет «частный» пожар. А на тушение государственных объектов и предприятий во время предупредительной забастовки пожарные выезжать отказались».

Пожарные требовали улучшение материально-технической базы и повышение зарплат (на момент забастовки средняя составляла менее 300 рублей). Облисполком телеграфировал, что требования будут удовлетворены. Что еще происходило в этот день в разные годы в Томске, расскажет «Календарь томской истории».

15 января 1932 года журнал «Радиофронт» сообщил, что в Томске теперь видят Москву. Пионерами телевидения в Томске стали сотрудники и студенты ТГУ, работавшие в лаборатории телевидения и звукового кино Сибирского физико-технического института. Энтузиасты под руководством радиолюбителя, инженера, аспиранта СФТИ Василия Денисова сконструировали три первых телевизора. Которые принимали изображение по радио. Телевизоры установили в рабочих клубах, где по ночам все желающие могли увидеть передаваемую из московского телецентра картинку — например, портрет Ленина величиной со спичечную коробку.

15 января 1935 года в кинотеатре имени Горького состоялся первый закрытый показ нового фильма «Чапаев». На просмотр были приглашены партийные руководители, передовые рабочие и ветераны гражданской войны. На следующий день фильм начали показывать широкой публике. Такого зрительского ажиотажа в Томске еще не было. Первый месяц билеты распространялись только по предприятиям города для лучших работников. Кинотеатр имени Горького до конца года по несколько раз в день показывал только «Чапаева». Все сеансы проходили при переполненных залах.

15 января 1970 года создан НИИ химии нефти СО Академии наук СССР. Первые научные работы института — это решение проблем выделения, концентрирования и разделения нефтяных компонентов. Директором института был назначен член-корреспондент Академии наук Михаил Шестаковский.

15 января 1998 года ТГУ указом президента включен в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.