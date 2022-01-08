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Боевое крещение будущей 19-й Гвардейской дивизии и не только. 8 января в истории Томска

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В начале ХХ века томские художники завели традицию выставлять раз в год свои работы на периодических выставках. Первая открылась 113 лет назад. Об этом и других событиях, происходивших 8 января в разные годы, расскажет рубрика «Календарь томской истории».

8 января 1909 года открылась первая периодическая выставка, организованная томскими художниками. На выставке, проходившей в Гоголевском доме, было представлено 350 экспонатов десяти авторов. Картины и этюды маслом, пастелью, рисунки акварелью, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры. Выставка работала до 19 января. В статье, посвященной выставке, архитектор Товий Фишель оценил ее как «начало самостоятельного направления живописи в Сибири, изучающего ее своеобразную, могучую природу, многочисленные народности». Периодические выставки устраивались в Томске ежегодно, до 1919 года. Их было проведено 11.

8 января 1942 года 366-я стрелковая дивизия, сформированная в ноябре 1941 года в Томске, приняла боевое крещение в районе города Тихвина. За отличие, проявленное в ходе Любанской наступательной операции на Волховском фронте, в марте 1942 года была преобразована в 19-ю Гвардейскую стрелковую дивизию.

8 января 1960 года томская контора проектно-изыскательских работ Томскжилдорпроект преобразована в томский проектно-изыскательский институт Томгипротранс.

8 января 2000 года освящен восстановленный придел Богоявленского собора во имя архистратига Михаила. Это был первый придел, отстраиваемый заново после возвращения верующим в 1997 году церкви. Сейчас храм является кафедральным собором Томской епархии.

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
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