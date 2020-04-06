Близилась развязка

2012 год. Автор: Илья Петров





Сломать, чтобы построить! На земельных участках, где должна была располагаться Пушкинская развязка, все еще оставались объекты под снос. Не был снесен один жилой дом, расположенный по адресу Читинская, 19, а так же здание военкомата. Оба объекта мешали работам и могли стать причиной срыва графика строительства. Об этом заявлял директор предприятия "Сибмост" Василий Музалев на собрании участников штаба стройки. Что мешало городским властям решить проблему? Об этом в репортаже из архива ТВ2.