Архив ТВ2
Беспризорники
2 часа назад
2002 год. Автор: Вячеслав Николаев.
О маленьких людях, которым наш Томск, наверное, еще казался большим. И холодным. Речь о томских беспризорниках. В начале 2002 года российская власть заявляла, что проблему беспризорных в России надо как-то решать. Томский вариант этой проблемы в сюжете из архива ТВ2.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?