Беспризорники

2002 год. Автор: Вячеслав Николаев.





О маленьких людях, которым наш Томск, наверное, еще казался большим. И холодным. Речь о томских беспризорниках. В начале 2002 года российская власть заявляла, что проблему беспризорных в России надо как-то решать. Томский вариант этой проблемы в сюжете из архива ТВ2.