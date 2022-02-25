Автор романа «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев встретился с томичами. 25 февраля в истории

В Томске начали записывать в армию добровольцев и отменять карточки на хлеб. О событиях 25 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории». Рубрика выходит при поддержке ТДСК.
25 февраля 1918 года в Томске началась запись добровольцев в формируемые части Красной Армии. К середине марта был сформирован первый сибирский отряд Красной Армии численностью 230 человек, который в мае был преобразован в Первый советский полк. В его составе служили 608 красноармейцев. Почти все они летом этого же года погибли в боях с белогвардейцами. Либо — попали в плен.
25 февраля 1946 года Томский облисполком принял решение об организации в Томске коммерческой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями. И открытии для этого в системе Томторга 7 розничных магазинов. Это было началом перехода от карточной системы снабжения населения хлебом.
«Предательство начинается в высоких, важных кабинетах вождей, президентов — они предают миллионы людей, посылая их на смерть, и заканчивается здесь, на обрыве оврага, где фронтовики подставляют друг друга. Давно уже нет того поединка, когда глава государства брал копье, щит и впереди своего народа шел в бой, конечно же, за свободу, за независимость, за правое дело. Вместо честного поединка творится коварная надуваловка» (из романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты»).
25 февраля 1999 года Томск посетил русский писатель Виктор Астафьев. Он выступил перед студентами и преподавателями филологического факультета ТГУ. Первый раз Астафьев побывал в томском университете в 1972 году. С тех пор завязалась его дружба с местными учеными-филологами, чьи диалектологические словари он оценивал очень высоко и использовал в своем творчестве. В 2001 году Виктор Астафьев был награжден медалью «За заслуги перед Томским государственным университетом».
25 февраля 2004 года епископ Томский и Асиновский Ростислав — Сергей Девятов — возведен в сан архиепископа.