Автор романа «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев встретился с томичами. 25 февраля в истории

В Томске начали записывать в армию добровольцев и отменять карточки на хлеб. О событиях 25 февраля в разные годы расскажет «Календарь томской истории» . Рубрика выходит при поддержке ТДСК .

25 февраля 1918 года в Томске началась запись добровольцев в формируемые части Красной Армии. К середине марта был сформирован первый сибирский отряд Красной Армии численностью 230 человек, который в мае был преобразован в Первый советский полк. В его составе служили 608 красноармейцев. Почти все они летом этого же года погибли в боях с белогвардейцами. Либо — попали в плен.

25 февраля 1946 года Томский облисполком принял решение об организации в Томске коммерческой торговли хлебом и хлебобулочными изделиями. И открытии для этого в системе Томторга 7 розничных магазинов. Это было началом перехода от карточной системы снабжения населения хлебом.