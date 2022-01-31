Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Архив ТВ2
  3. Автономия Сибири, теснота в вузах и городское собрание дворников: 31 января в истории Томска
Архив ТВ2

Автономия Сибири, теснота в вузах и городское собрание дворников: 31 января в истории Томска

ТВ2 ТВ2

31 января 1960 года газета «Красное знамя» сообщила о сдаче в эксплуатацию 32-квартирного дома, сделанного из золоблоков: «Это первый в Томске дом, смонтированный из крупных золоблоков — нового прогрессивного материала, изготовленного на Томском шлакоблочном заводе». Строительством дома на улице Щорса занималось УНР-787.

Автор:  В.Гончарова, "Красное знамя"
Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".
Автор:  В.Гончарова, "Красное знамя"
Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".

Какими еще событиями запомнился томичам этот день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории».

31 января 1876 года Томская городская дума постановила отвести под строительство будущего университета 35 тысяч квадратных саженей земли. А купец Захарий Цибульский внес на устройство университета в Томске 100 тысяч рублей.

31 января 1918 года в Томске открылся первый Общесибирский чрезвычайный крестьянский съезд. Делегаты приняли резолюцию протеста против роспуска Учредительного собрания, поддержали идею автономии Сибири и избрали трех своих представителей в Сибирскую областную думу.

31 января 1957 года томский обком КПСС направил секретарю ЦК Никите Хрущеву письмо о неотложных нуждах вузов Томска. В послании говорилось о катастрофической нехватке площадей для научных и исследовательских работ. О недостатке мест в студенческих общежитиях и квартир для сотрудников вузов. Например, в томском мединституте тогда местами в общежитии были обеспечены менее 40% студентов. А на каждого проживающего там приходилось 2,5 кв.м. Занятия в некоторых вузах велись в три смены. И все это несмотря на несколько вышедших ранее постановлений Совета Министров о развитии учебной базы советских вузов.

31 января 1975 года состоялось общегородское собрание дворников. На собрании говорилось о санитарной культуре города и других связанных с этим проблемах. Многие дворники за хорошую работу были награждены ценными подарками и значком «Отличник благоустройства города Томска».

В ТВ2-шном архиве за четверть века работы телекомпании накопилось много интересного и замечательного. Террабайты уникального видео. Между тем, диски стареют. Надо переносить архив на другие носители. Это серьезные затраты для нас. Будем благодарны, если вы сможете ПОМОЧЬ СОХРАНИТЬ АРХИВ ТВ2!
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.