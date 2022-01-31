Автономия Сибири, теснота в вузах и городское собрание дворников: 31 января в истории Томска

31 января 1960 года газета «Красное знамя» сообщила о сдаче в эксплуатацию 32-квартирного дома, сделанного из золоблоков: «Это первый в Томске дом, смонтированный из крупных золоблоков — нового прогрессивного материала, изготовленного на Томском шлакоблочном заводе». Строительством дома на улице Щорса занималось УНР-787.

Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".

Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".

Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".

Подпись к снимку: "Мастер первой строительной площадки УНР-787 тов. Боровик отправляет маляров тт. Викторову и Завадскую на отделку еще одного 32-квартирного дома из золоблоков".

Какими еще событиями запомнился томичам этот день в разные годы, расскажет «Календарь томской истории» .

31 января 1876 года Томская городская дума постановила отвести под строительство будущего университета 35 тысяч квадратных саженей земли. А купец Захарий Цибульский внес на устройство университета в Томске 100 тысяч рублей.

31 января 1918 года в Томске открылся первый Общесибирский чрезвычайный крестьянский съезд. Делегаты приняли резолюцию протеста против роспуска Учредительного собрания, поддержали идею автономии Сибири и избрали трех своих представителей в Сибирскую областную думу.

31 января 1957 года томский обком КПСС направил секретарю ЦК Никите Хрущеву письмо о неотложных нуждах вузов Томска. В послании говорилось о катастрофической нехватке площадей для научных и исследовательских работ. О недостатке мест в студенческих общежитиях и квартир для сотрудников вузов. Например, в томском мединституте тогда местами в общежитии были обеспечены менее 40% студентов. А на каждого проживающего там приходилось 2,5 кв.м. Занятия в некоторых вузах велись в три смены. И все это несмотря на несколько вышедших ранее постановлений Совета Министров о развитии учебной базы советских вузов.

31 января 1975 года состоялось общегородское собрание дворников. На собрании говорилось о санитарной культуре города и других связанных с этим проблемах. Многие дворники за хорошую работу были награждены ценными подарками и значком «Отличник благоустройства города Томска».