10 сеансов в день и ночные очереди на «Карнавальную ночь». 14 января в истории Томска

14 января 1941 года газета «Красное знамя» рассказывала, как общественные организации Томского железнодорожного узла и профсоюз медработников отметили 30-летний юбилей работы врача-общественника Новицкого — Михаила Владиславовича (деда экс-ректора СибГМУ Вячеслава Новицкого): «Много времени тов. Новицкий уделяет общественной работе и особенно подготовке оборонных медицинских кадров. За время заведывания больницей он подготовил более 50 медицинских сестер, около 200 железнодорожников и членов их семей к сдаче норм на значок ГСО («Готов к санитарной обороне»)». О других событиях дня 14 января в разные годы расскажет «Календарь томской истории».

14 января 1909 года появился вокзал Томск-I. Прежде здесь была пригородная станция Межениновка. А городской железнодорожный вокзал был там, где сейчас станция Томск-II. Но именно в Межениновке выходила из поезда большая часть приезжающих. Отсюда, хоть и через лес, было ближе добираться до города. Строя новый вокзал, прежний барак решили не сносить, а просто пристраивать к нему новые здания — буфет, помещение для начальника железнодорожной ветки, галереи для прогулок встречающих и отъезжающих. Впрочем, позже главный томский вокзал перестраивали не раз — в 30-х, 70-х годах ХХ века, и в XXI веке — к 400-летию Томска.

14 января 1946 года было создано оргбюро Союза советских художников Томской области. В него объединились 10 человек. Возглавила бюро признанный мастер живописи Вера Котова. Главной задачей организации называлось устройство выставок томских художников и пропаганда главного художественного метода — социалистического реализма.