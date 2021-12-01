Успей до курантов 2022
Новогодний проект для тех, кто ждет праздника.
За окном декабрь, скоро Новый год. Значит, самое время создавать праздничное настроение себе и близким. Новогодний проект ТВ2 создан для тех, кто заранее готовится к празднику и тех, кто привык все делать в последний момент. В этом спецпроекте мы собрали для вас самую полезную информацию. Как подготовить себя и свой дом к встрече 2022-го? Что подарить близким и друзьям? Как чувствовать себя бодрым в предпраздничные дни? Где провести новогоднюю ночь? На эти и другие вопросы
ответы вы найдете в нашем проекте.
ответы вы найдете в нашем проекте.
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«Хрустальный Томск»
Стали известны даты проведения фестиваля ледовой скульптуры в Томске.
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Команда Агентства новостей ТВ2 поздравляет томичей
с наступающим Новым годом!
Будьте здоровы и берегите своих близких.
с наступающим Новым годом!
Будьте здоровы и берегите своих близких.