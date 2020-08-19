Вам нужен отдых, но вояж по стране или заграничное турне пока невозможны? Вместе с оператором мобильной связи Tele2 мы составили путеводитель по интересным местам в пределах Томской области. Расклады по локациям-транспорту-времени прилагаются.
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