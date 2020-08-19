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19 августа,
2020
Топ-5 мест для отдыха
в Томской области
Маршруты выходного дня в окрестностях Томска
Топ-5 маршрутов выходного дня для томичей
Вам нужен отдых, но вояж по стране или заграничное турне пока невозможны? Вместе с оператором мобильной связи Tele2 мы составили путеводитель по интересным местам в пределах Томской области. Расклады по локациям-транспорту-времени прилагаются.
Маршрут выходного дня:
Парк СССР
Начнем с визита... в прошлое!
«Сибириада» остается,
натура уходит
Место, где побывал весь цвет советского кино — Михалковы, Гурченко, Шакуров...
Музей топорного искусства
в Зоркальцево
Хотите побывать на Эйфелевой башне или в резиденции Бабы-Яги?
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