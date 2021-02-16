Страницы истории. ХХ век

В этом разделе будем собирать большие материалы об истории города, области, страны и мира. Малоизвестные документы и фотографии, свидетельства очевидцев, комментарии историков-исследователей и факты, про которые иной раз не прочитаешь в школьных учебниках.
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