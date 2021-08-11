Скоро в школу

Август — время подготовки к школе. Наш спецпроект создан для того, чтобы помочь родителям и детям плавно войти в новый учебный год. До 1 сентября мы будем рассказывать о том, где купить форму и как правильно подобрать ранец, сколько канцелярии закупать, чтобы точно хватило, а без каких покупок, напротив, можно обойтись. Учителя и психологи дадут советы о том, как настроить ребенка на волну знаний, адаптировать к новой обстановке будущих первоклассников и поддержать старшеклассников в период принятия решений. Будет и другая полезная информация.

