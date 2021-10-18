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ПОСТКОВИД
Спецпроект о последствиях от коронавируса и том, как вернуться в форму.
По статистике ВОЗ, каждый 10-ый переболевший коронавирусом ощущает последствия и осложнения после болезни. В спецпроекте "Постковид" мы собрали полезную и важную информацию о состоянии человека после COVID-19, интервью с врачами об особенностях заболевания и информацию о средствах и способах,
которые помогут восстановиться.
Гимнастика после ковида
Томские врачи записали видеоупражнения для переболевших COVID-19.
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Пережил COVID-19 - помоги другому
Томскому центру крови нужны доноры плазмы для лечения больных коронавирусом.
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Вся информация о пандемии COVID-19 в Томской области собрана
в спецпроекте "Коронавирус-2021".

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