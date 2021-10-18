По статистике ВОЗ, каждый 10-ый переболевший коронавирусом ощущает последствия и осложнения после болезни. В спецпроекте "Постковид" мы собрали полезную и важную информацию о состоянии человека после COVID-19, интервью с врачами об особенностях заболевания и информацию о средствах и способах,

которые помогут восстановиться.