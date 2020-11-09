Добрые новости
09 ноября,
2020
Специальный проект Агентства новостей ТВ2 и фонда «Жизнь человека
ОНКОЛОГиЯ
Каждый год от рака в России умирает больше 150 тысяч мужчин и 130 тысяч женщин, а также около тысячи детей до 17 лет, говорится в исследовании фонда «Нужна помощь».

По данным фонда, на конец 2019 года в России число пациентов с установленной онкологией составляло почти четыре миллиона человек. За прошлый год умерли 294 тысячи пациентов.

Что нужно сделать, чтобы вовремя обнаружить рак? Как часто сдавать анализы? Как принять этот диагноз, найти в себе силы бороться и жить дальше? Об этом в специальном проекте Агентства новостей ТВ2 и фонда «Жизнь человека» — «ОНКОЛОГиЯ»
Авторы: Татьяна Бемлер, Валентина Анкудинова
Фото: Александр Сакалов, Юлия Фаллер
Редактор: Виктор Мучник

Материал создан в рамках реализации гранта им. Андрея Павленко
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