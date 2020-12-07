Только добрые новости, полезные советы и разные способы создать новогоднее настроение
В этом году, наверное, больше, чем когда-либо, мы ждем окончания 2020-го и наступления 2021-го. Новогодний проект ТВ2 — специально для тех, кто уже готовится к празднику и хочет создать себе и близким хорошее настроение. Как встретить 2021-й? Что преподнести близким? Где провести новогоднюю ночь и каким должен быть праздничный наряд? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в нашем проекте.
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