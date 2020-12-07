Добрые новости
07 декабря,
2020
Успей до курантов 2021
Только добрые новости, полезные советы и разные способы создать новогоднее настроение
В этом году, наверное, больше, чем когда-либо, мы ждем окончания 2020-го и наступления 2021-го. Новогодний проект ТВ2 — специально для тех, кто уже готовится к празднику и хочет создать себе и близким хорошее настроение. Как встретить 2021-й? Что преподнести близким? Где провести новогоднюю ночь и каким должен быть праздничный наряд? На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в нашем проекте.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.