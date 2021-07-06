«Модный upgrade». Елена Теплых
Второй бьюти-проект ТВ2
Томичке Елене Теплых 33. Осенью 2020 года она решила стать одной из 40 участниц бьюти-проекта ТВ2 «Модный апгрейд». Елена прислала в редакцию свою историю и фотографии. И победила в онлайн голосовании.
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«...Несколько лет назад у меня случился сильный стресс — муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет, — писала осенью 2020 года Елена Теплых. — На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой... Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне все. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими...»
Из-за пандемических ограничений осенью 2020-го мы отложили «Модный апгрейд» Елены. И сейчас предлагаем вам понаблюдать за этапами преображения молодой женщины. Тем более, что многие советы специалистов — психологов, косметологов, стилистов — универсальные. И могут пригодиться практически каждому.
Как избавиться от панических атак и тревожности?
Первую встречу Елене Теплых мы назначили в Центре когнитивной психологии. Чтобы специалисты помогли томичке преодолеть, пожалуй, самую главную ее проблему — панические атаки и страх перед их возникновением. Практические советы, которые получила героиня проекта — универсальны, и могут пригодиться, пожалуй, каждому.
Как ухаживать за кожей летом? «Модный Upgrade» у косметолога
Второй этап преображения героини «Модного апгрейда» – поход к косметологу. Елена Теплых отправилась в центр «Борменталь». Как правильно ухаживать за кожей летом? Какие средства должны быть в косметичке каждой женщины и как их подбирать? Об этом и не только Елене рассказала дерматолог-косметолог центра Сайжена Будаева.
Как привести мысли в порядок и расставить приоритеты. Героиня «Модного апгрейда» знакомится с элементами арт-терапии
Очередным пунктом апгрейда стал мастер-класс по живописи с элементами арт-терапии — чтобы в арсенале молодой женщины был еще один инструмент, при помощи которого можно успокоиться и привести мысли в порядок.
«Модный Upgrade»: Как подобрать гардероб на все случаи жизни
В подборе образов на все случаи жизни Елене Теплых помогала стилист Дарья Тарасенко. Во время примерки девушки поговорили о том, что сейчас в моде, как подчеркнуть свои достоинства с помощью одежды и как хрупкая девушка может
визуально добавить объема.
визуально добавить объема.
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«Модный Upgrade»: финал
Мы подошли к завершающему этапу бьюти-проекта «Модный апгрейд». Готовиться к финальной фотосессии Елена Теплых отправилась в Центр моды и красоты «Подружка невесты», а мы проследили за преображением нашей героини и послушали советы парикмахеров-стилистов и визажистов о том, как выглядеть свежо и модно.
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— Если честно, я вообще не ожидала, что попаду в проект, — признается Елена Теплых. — Просто увидела, что идет конкурс, отправила заявку, решила рискнуть. А мне позвонили и сказали, что я прошла. И очень этому рада. Рада всему, что со мной произошло: походам к косметологу и психологу, встречам со стилистами и визажистами. Многое было в первый раз в жизни. Это такая встряска, приключение.