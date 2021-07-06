«Модный upgrade». Елена Теплых

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«...Несколько лет назад у меня случился сильный стресс — муж попал в тюрьму, ему дали 10 лет, — писала осенью 2020 года Елена Теплых. — На этом фоне у меня случились панические атаки. Я скинула 13 кг, стала очень худенькой... Периодически случаются депрессии, которые убивают во мне все. А иногда смотрю на себя в зеркало и понимаю, что еще молодая, хотелось бы выглядеть лучше перед своим ребенком и окружающими...»