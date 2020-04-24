Спецпроект для тех, кто хочет пережить пандемию с пользой
COVID-19. Самоизоляция. Кто бы что ни говорил, но наша жизнь изменилась. Как работать и развивать бизнес в новых условиях? Как не умереть от тоски в изоляции? Что посмотреть, почитать и послушать? Какие полезные сервисы помогут сделать жизнь более комфортной? Об этом наш спецпроект.
Если у вас есть мысли и идеи, как сделать так, чтобы самоизоляция не превратилась в «день сурка», делитесь ими в Инстаграм под хэштегом #комфортная_самоизоляция.
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