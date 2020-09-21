90-е по понятиям

В 1994 — 1995 годах ТВ2 выпускало программу «Лексикон». Основным содержанием программы был разговор со случайными незнакомыми собеседниками на улицах города. Авторы программы спрашивали разное: что такое свобода, счастье, боятся ли люди смерти, как относятся к власти, кто для них свои, кто чужие. Каждый раз с авторами программы на эти темы говорило несколько десятков человек. В программу приглашали экспертов: историков, философов, этнологов, художников, психологов. Для большинства из них участие в «Лексиконе» было первым телевизионным опытом.



Всего в эфир ТВ2 вышло порядка тридцати программ. Почти все они сохранились в архиве телекомпании. И таким образом в нашем распоряжении есть уникальный источник относительно того, что думали люди в 90-е о самых разных вещах. Собеседники журналистов ТВ2 разговаривали живо, честно, откровенно. Нам захотелось вернуться в это любопытное время, вновь окунуться в 90-е. Поэтому мы приправили ответы людей реалиями тех лет, и приглашаем вас в 90-е вместе с нами.

