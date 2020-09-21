Добрые новости
21 сентября,
2020
90-е по понятиям
Лексикон переломных лет, как его зафиксировали журналисты ТВ-2
В 1994 — 1995 годах ТВ2 выпускало программу «Лексикон». Основным содержанием программы был разговор со случайными незнакомыми собеседниками на улицах города. Авторы программы спрашивали разное: что такое свобода, счастье, боятся ли люди смерти, как относятся к власти, кто для них свои, кто чужие. Каждый раз с авторами программы на эти темы говорило несколько десятков человек. В программу приглашали экспертов: историков, философов, этнологов, художников, психологов. Для большинства из них участие в «Лексиконе» было первым телевизионным опытом.

Всего в эфир ТВ2 вышло порядка тридцати программ. Почти все они сохранились в архиве телекомпании. И таким образом в нашем распоряжении есть уникальный источник относительно того, что думали люди в 90-е о самых разных вещах. Собеседники журналистов ТВ2 разговаривали живо, честно, откровенно. Нам захотелось вернуться в это любопытное время, вновь окунуться в 90-е. Поэтому мы приправили ответы людей реалиями тех лет, и приглашаем вас в 90-е вместе с нами.
Лексикон 90-х: свобода
Что дороже - свобода или порядок? И стало ли в 90-х свободнее, чем раньше?
Лексикон 90-х: патриотизм
Что такое патриотизм? И всегда ли это хорошо?
Лексикон 90-х: власть
Что такое власть? И что она должна народу? А пример нормальной организации власти вспомнить можете?
Лексикон 90-х: гости
Как вы принимаете гостей? А в России особое гостеприимство?
Лексикон 90-х: счастье
Что такое счастье? Оно дается судьбой или его надо заработать?
Лексикон 90-х: смерть
Вы боитесь смерти? Можно ли страх смерти преодолеть?
Лексикон 90-х: чужие
Вы разделяете мир на своих и чужих? А дочь замуж за чукчу, кавказца или еврея бы выдали?
Лексикон 90-х: страх
Что такое страх? А в обществе сейчас больше страха или меньше?
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