30 историй к 30-летию ТВ2

В мае 2021 года ТВ2 исполняется 30 лет. Компания возникла еще при СССР, весело с СССР попрощалась и прожила три десятка лет в постсоветской России. Тридцать лет. Тридцать историй из жизни ТВ2. Истории эти про ТВ2, про Томск, про Россию, про интересное время, которое нам выпало. Это истории про людей, которые на ТВ2 работали, и про людей, которые приходили к нам в студию или подходили к нам на улицах города. Это истории про реальность, которая менялась на глазах, и про иллюзии, с которыми мы расставались. Это истории про профессию, которой мы жили и продолжаем жить.

