Два мира — два Ковида
Мы давно уже, очень давно, привыкли жить в королевстве кривых зеркал. Взрослые люди знают, если что-то говорится, показывается, активно транслируется, то в реальности может быть совсем наоборот. С советской школы следуем завету Козьмы Пруткова: Если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим!
Мы и не верим. Не верим, когда радостные красочные щиты на улице сообщают о славном юбилее Пенсионного фонда с не менее радостными лицами американских пенсионеров, взятыми из клипартов. Мы-то не рады: пенсионный возраст россиянам продлили.
Мы не верим, когда в маршрутках звучит призыв, записанный несколько лет назад: «Расчет осуществляется при входе в автобус».
Мы давно не верим ни обещаниям коммунальщиков, ни администрации, ни даже МЧС. Похоже, и мы давно живем в двух измерениях. Есть реальный мир подавляющего большинства и Зазеркалье, которое власть каждодневно создает искусно или не очень мощью всех своих ресурсов. Помните, в советских газетах была рубрика типа «Два мира – два детства»? Вот и у нас два мира: создаваемый властью и реально существующий. Мы к этому привыкли. Но становится страшно, когда это касается здоровья, жизни и смерти нас и наших близких.
Для кого реформы?
Коллапс в организации медицины начался задолго до ковидной истории.
Они: Несколько лет назад торжественно в присутствии всех СМИ торжественно открывали инфоматы в поликлиниках. Всех томичей с радостным событием поздравлял тогдашний заместитель губернатора по социальным вопросам Чингис Акатаев. Современные технологии – в практику.
Мы: Т.е. налогоплательщики, оплатившие новшество: Инфоматы во многих поликлиниках не работают уже давно, и в период эпидемии все вынуждены занимать общую очередь.
Они: Не менее торжественно везде и всюду сообщили о возможности записаться на прием к врачу через Интернет. IT-технологии зашли в здравоохранение!
Мы: Короткий период можно было записаться через Интернет. В полночь, когда открывалось расписание. Сегодня информация с сайта той же 10-й поликлиники: Запись на прием с использованием сети Интернет осуществляется на специализированных сайтах федерального подчинения. ОГАУЗ «Поликлиника № 10» самостоятельно не содержит и не обслуживает данные интернет-ресурсы, а также не отвечает за их функциональность». Т.е. приходите завтра, а лучше никогда!
Они: Уверенно и долго рассказывали об оптимизации здравоохранения, о создании института семейных врачей, о повышении профилактических мер…
Мы: Не могли записаться бесплатно на прием к врачу. Участковые в поликлиниках увольнялись пачками, возник острый дефицит узких специалистов. Старикам отвечали просто: от старости никто не лечит. Или как мне, дочери, в присутствии больной матери ответил кандидат медицинских наук: «К сожалению, у нас в стране нет эвтаназии… Вот вы и мучаетесь». Мы все долго мучались… Кто-то, отчаявшись попасть при необходимости к бесплатному врачу, шел к частнику. Кто-то терпел, пока мог…
Они: Усиливали контроль за работой врачей, работавших на полторы-две ставки или в нескольких местах. Отряд проверяющих рос с каждым годом. Врачи гораздо больше уже переживали за качество отчетности, чем за результат лечения.
Мы: Терпеливо сидели в очередях, так как в отведенные восемь минут приема укладывался редкий специалист. Получали шаблонное описание: живот мягкий и т.д., когда нас не успевали даже послушать. До смешного. Невролог на приеме спрашивает: «У нас комп подвис, а вам очень нужен специалист?». Или в одном из описаний врача я подросла в высоту на 20 см и в ширину на 20 кг. Но дальше стало вообще не смешно. Жутко.
Испытания 2020
Они: Из пресс-релиза Белого дома: Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо…. при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.
Мы: Знаем, как трудно вызвать врача. Независимо от состояния. До поликлиники дозвониться очень сложно. Повезет, если вообще врач придет в этот день. Личный опыт: вызов в 10.30 – появление врача в 19.30. Перезвон с горячей линии: Вы к нам обращались два дня назад.
Лайфхак: Кроме обычного номера, в каждой поликлинике есть телефон дежурного администратора. Чтобы его узнать, надо дозвониться по горячей линии департамента здравоохранения - 8-800-350-8850. Делюсь, в 10-й поликлинике это 8-923-420-5057.
Они: Из заявления 16 октября 2020 года заместителя губернатора по социальной политике Ивана Деева: В Томской области будет создан медицинский центр удаленного мониторинга, в задачи которого входит работа с пациентами, находящимися на амбулаторном лечении или дневном стационаре, у которых подтверждены COVID-19 или пневмония. Центр начнет работать со вторника, 20 октября, на базе станции скорой медицинской помощи Томска.
Мы: Узнали, что Центр заработал, но телефон специалисты «засекретили» (сегодня, спустя три дня, в ходе прямой линии замгубернатора Иван Деев сообщил этот номер — ред.). Номер врачи будут сообщать только ковидным и больным с внебольничной пневмонией. А что делать остальным?
Они: Отчитываются о проведенных тестах. «За сутки в Томской области проводится порядка 4,5 тысячи тестов на коронавирус. Иногда их количество достигает 5 тысяч». Цитата заместителя губернатора Ивана Деева.
Мы: Не можем дождаться бесплатных тестов и не понимаем зачастую их целесообразности. К примеру, после посещения дежурного врача 3.10 тест взяли у меня через неделю, 9.10. Его результаты только после многочисленных звонков по всем телефонам узнала 21.10. Все эти три недели я должна была находиться на больничном и на самоизоляции. Потери для бюджета и сомнительная эффективность: за этот срок могло произойти все что угодно.
Они: Установили везде автоответчики: «Ваш звонок очень важен для нас, оставайтесь на линии…». И дальше общая информация и музыка. Иногда уточнения: Ваш номер в очереди… Примерное время ожидания – более часа. Мы вам обязательно перезвоним».
Мы: Терпеливо ждем. Иногда перезванивают через день, два, три. Иногда перезванивает автоответчик. И в снятой трубке играют по полчаса другие музыкальные композиции. К примеру, так с музыкой позвонили несколько раз вечером мне из той же 10-й поликлиники. Никакой информации я не дождалась.
Они: Тоже иногда заболевают коронавирусом. Об этом регулярно сообщают СМИ. Им помощь будет оказана профессиональная и в срок.
Мы: Знаем, что они в другом измерении. И наши проблемы по большому счету никому не важны. Мы звоним, жалуемся в соцсети, плачемся друзьям, зовем на помощь близких…
И молимся на врачей. Которые, как на передовой, каждый день рискуют, несут потери и пытаются в этой обстановке коллапса томского здравоохранения что-то сделать… Кто-то, как всегда, своим героизмом спасает нас от непрофессионализма других.
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