Живая азбука. Поэт Андрей Олеар выпустил детскую книжку в мультимедийном формате

Известный поэт, переводчик Андрей Олеар выпустил детскую книжку «Азбука Бобра». Это – веселое, познавательное повествование в картинках, стихах и интегрированных в текст видеороликах.

Главный герой – мастер Бобер – знаток всяческих строительно-хозяйственных дел. Он делится профессиональным опытом – в доступной, но художественной форме, рассказывает о предметах, которые использует. Так что, если ваш ребенок еще не знает, для чего служат ножовка, утеплитель и дрель, кто такой «инженер» и что такое «едновА», можете легко, в игровой, увлекательной форме познакомить его с «темой». Заодно и сами вспомните «строительный алфавит».

– Давно убежден, чтобы книжка нравилась ребенку, папам-мамам-дедушкам-бабушкам самим должно быть интересно ее читать! Мы взяли тему, которая редко попадает сейчас в фокус внимания детской литературы. О «стройке» в стихах никто не говорит с советских времён. А мы решили попробовать: во-первых, это можно сделать очень интересно, во-вторых, полезно – научиться держать в руках молоток, например. И, в-третьих, совместный досуг со старшими родственниками, где сочетаются и воспитание, и образование – предпосылка многостороннего развития личности ребенка. Андрей Олеар, поэт, переводчик, книгоиздатель

«Азбуку Бобра» можно не только читать, но и «оживлять»! На обложке и страницах есть QR-коды. Сканируете их с помощью смартфона или планшета – попадете в мир мастера Бобра и его помощников. В роли главного героя – известный томский скульптор Леонтий Усов.

– По реакции первых читателей мы видим, что такой формат работает: тексты во взаимодействии с иллюстрациями и роликами воспринимаются легко, маленькие читатели мгновенно заучивают стихи. И это при том, что юмор, мысль и образный ряд приближают тексты книжки к нормальному художественному языку изящной словесности. Они не заигрывают с малышами, а заставляют их думать, чувствовать, развиваться. Андрей Олеар, поэт, переводчик, книгоиздатель