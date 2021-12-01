Жители Томска могут выиграть миллион рублей в новой акции от «Пятёрочки»

«Пятёрочка» запустила новогоднюю акцию: ежедневно среди покупателей торговой сети будет разыгрываться 1 000 призов на сумму 1 000 рублей и один приз в размере 100 тысяч рублей. А раз в неделю будет определяться счастливчик, которому достанется миллион рублей. Акция проводится во всех магазинах «Пятёрочка» с 30 ноября 2021 года по 10 января 2022 года.
Стать миллионером может любой владелец «Выручай-карты». Если вы еще не зарегистрированы в программе лояльности, самое время присоединиться. Для участия в новогодней акции нужно обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочки». А дальше — до 10 января включительно за каждую покупку в магазинах торговой сети или сервисе «Пятёрочка Доставка» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Больше покупок – больше «шансов».
Дополнительные «шансы» можно получить за покупки товаров-партнеров: нужно купить в магазинах товары брендов «Сoca-Cola», «Fanta», «Sprite», «Добрый» на сумму не менее 200 рублей. Эти бонусы на доставку не распространяются.
Объявлять имена счастливчиков, которые станут миллионерами, будут каждую неделю с 28 декабря 2021 года по 1 февраля 2022 года. Информация о ежедневных победителях будет публиковаться на сайте акции.
Кроме того, по итогам акции сеть направит средства в благотворительный фонд «Русь» в пользу нуждающихся: по 3 рубля за каждого зарегистрированного участника.
Новый год – один из самых любимых и долгожданных праздников в нашей стране. Это время приятной суеты, подготовки праздничного стола, на который стараются выбрать все самое лучшее и вкусное, чтобы удивить гостей и порадовать родных и близких. И, конечно, этот праздник не обходится без подарков для любимых. «Пятёрочка» тоже подготовила подарки для своих гостей – более 50 миллионов рублей на исполнение желаний. Теперь хлопоты по покупке вкусных, свежих и разнообразных продуктов к праздничному столу станут еще увлекательнее и выгоднее, ведь новогодние подарки от «Пятёрочки» и отличное настроение гарантированно получат тысячи наших гостей. А еще, участвуя в этой акции, каждый сможет внести свой вклад в то, чтобы настоящий праздник получили те, кто в этом нуждается, – многодетные семьи, пожилые одинокие люди, подопечные фонда «Русь».
Подробнее об акции можно узнать на сайте.
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