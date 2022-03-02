Зеркала, VPN и Tor. Как читать заблокированные в России ресурсы

Российские власти борются с независимыми источниками информации в интернете еще с начала 2010-х годов. Но в последнее время эта борьба стала особенно активной: от СМИ требовали удалять информацию о расследованиях Алексея Навального, штрафовали за отсутствие маркировки «иноагентов» и признавали «нежелательными организациями». После начала боевых действий в Украине Роскомнадзор запретил российским изданиям называть происходящее в соседней стране войной, предложив использовать определение «специальная военная операция». В Госдуме начали разработку законопроекта, который введет уголовную ответственность за распространение фейков о действиях российских войск, максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. 1 марта Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт телеканала «Дождь»* и радиостанции «Эхо Москвы», которую также отключили от радиоэфира. Ведомство объяснило такое решение «систематическим размещением» на сайтах этих СМИ «ложной» информации о боевых действиях в Украине, а также призывов к экстремизму и насилию. Под угрозой блокировки за статью о «спецоперации» российских войск также оказалась «Википедия». В связи с этим мы публикуем инструкцию по обходу блокировок.

Альтернативные площадки

После блокировки сайта СМИ или общественные организации, как правило, продолжают публиковать свои материалы в соцсетях (ссылки на все соцсети ТВ2 собраны здесь, рекомендуем подписаться на случай блокировки). Там же медиа публикуют ссылки на зеркала — полные копии своих сайтов, расположенные на других серверах — или другие способы получения доступа к заблокированному ресурсу. При этом российские власти могут потребовать от площадок удалить или приостановить действие аккаунтов блокируемых медиа. Удалять противоправный контент по требованию Роскомнадзора уже начал Twitter, а компании Google (владелец Youtube), TikTok, Spotify, Apple, Likeme и Viber зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, начав исполнять закон о «приземлении» IT-гигантов. У большинства СМИ также есть собственные приложения, заблокировать их сложнее, чем обычный сайт. Но это не стопроцентный способ обхода блокировок: например, эфиры заблокированных по требованию Генпрокуратуры «Эха Москвы» и «Дождя»* недоступны в их приложениях.

Расширения для браузера и VPN-сервисы

VPN помогает обходить блокировки, шифруя канал связи между пользователем и сетью. Кроме того, такие сервисы скрывают реальный IP-адрес, делая вас анонимным. Эксперты по кибербезопасности не рекомендуют использовать бесплатные VPN-сервисы — они могут зарабатывать, продавая ваши данные третьим лицам. Подписка на VPN-сервисы позволяет обходить блокировки на нескольких устройствах, как мобильных, так и стационарных. Проект «Роскомсвобода» опубликовал список надежных VPN-провайдеров, которые не собирают данные своих пользователей. Цена подписки на них начинается с 200-300 рублей в месяц. Открыть доступ к заблокированным сайтам также помогают расширения для браузера. Прокси для обхода блокировок предоставляет, например, созданный «Роскомсвободой» Censor Tracker. Он также сообщает пользователю, включен ли сайт, на котором он находится, в реестр организаторов распространения информации (такие сайты могут передавать государству все данные пользователя в автоматическом режиме). В формате расширения для браузера также работает сервис «Обход блокировок рунета», он доступен в Яндекс.Браузере, Chrome, Vivaldi и Firefox. Для Internet Explorer и Opera настраивать его придется вручную, это не сложно, инструкция есть здесь. И Censor Tracker, и «Обход блокировок рунета» созданы для получения доступа к сайтам, заблокированным в России. С их помощью не открываются Twitter и Facebook, трафик которых Роскомнадзор начал замедлять на фоне событий в Украине.

Tor-браузер